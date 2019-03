Fachtag Bau und Technik „Digitalisierung in der Rinderhaltung“

Mittwoch, den 06. März 2019 09:30 bis ca. 15:45 Uhr

Lehr- und Versuchsgut Köllitsch Lehrwerkstatt Technik der Innenwirtschaft (Gebäude 55)

Am Park 3, 04886 Köllitsch

Schon heute unterstützen Roboter, Sensoren, Daten-Cloud sowie vernetzte Managementsysteme die Tierhalter bei ihrer täglichen Fürsorge um Gesundheit, Fruchtbarkeit und Wohlergehen ihrer Nutztiere.

In kaum einem anderen Bereich der Innenwirtschaft wird die Digitalisierung in solch großem Umfang in die Praxis überführt wie in der Rinderhaltung.

Ziel des Fachtages ist, den Stand der Technik in der Rinderhaltung unter der großen Überschrift „Digitalisierung“ zu beschreiben.

Dazu werden die unterschiedlichen, technischen Lösungen vergleichend diskutiert und anhand von Praxisbeispielen der mögliche Mehrwert beleuchtet.

Daraus sollen sich belastbare Empfehlungen für Investitionsentscheidungen ergeben.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen unsere Fachleute und die Mitarbeiter der Mitgliedsfirmen unserer Lehrwerkstatt „Technik der Innenwirtschaft“ mit ihren Exponaten zur "Digitalisierung" gern zur Verfügung.

Zur besseren Planung der Veranstaltung bitten wir um Anmeldung.

Norbert Eichkorn Präsident des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Prof. Dr. Jörn Stumpenhausen Vorsitzender der Bauförderung Landwirtschaft e.V.