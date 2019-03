Salmonellenbekämpfung in der Sauenhaltung

Nächster Baulehrschautag „Schwein“ auf Haus Düsse am 4. April 2019 ab 10 Uhr.

Salmonellenbekämpfung ist ein Dauerthema in der Schweinehaltung, bisher lag der Fokus jedoch hauptsächlich auf den Mastbetrieben. Seit März 2019 gibt es eine Beihilfe der Tierseuchenkasse für Sauen- und Ferkelhaltende Betriebe, da diese auch verantwortlich für Salmonellenprobleme in der Mast sein können. Frau Dr. Schütze vom Schweinegesundheitsdienst erklärt, welche Maßnahmen in der Sauenhaltung ergriffen werden sollten und wie regelmäßige Probenentnahmen zur Erfolgskontrolle durchgeführt werden.

Grundsätzliche Informationen zu den Baulehrschautagen sind auf der Homepage der Baulehrschau zu finden: http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/technik/baulehrschau/index.htm