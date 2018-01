Informationen zur Beratertagung 2018

Programm zur Beratertagung veröffentlicht



(BFL). Die 2. BFL-Beratertagung für „Bauen, Technik und Nutztierhaltung“ findet am 13.– 14. März 2018 auf dem Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld/Hessen statt. In den letzten Monaten ist hierzu ein Programm erstellt worden, das Anfang des Jahres durch die Programmkommission verabschiedet und nun vorbehaltlich letzter Änderungen veröffentlicht wurde.

Die Tagung richtete sich besonders an Interessierte aus Forschung, Planung, Beratung, Verbänden und Unternehmen.

Viele Hersteller entwickeln gemeinsam mit Forschung und Praxis neue Haltungskonzepte unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Beratung greift u.a. diese Neuheiten in ihrer täglichen Beratungspraxis auf und gibt umgekehrt Herstellern wichtige Informationen aus der Praxis. Die ständige Verbesserung der Nutztierhaltung und die Umsetzung effizienter Produktionsmethoden unter Beachtung von Tier- und Umweltschutzkriterien ist dabei gemeinsame Aufgabe und Ziel.

Die BFL setzt mit der ihrer Beratertagung genau an diesem Punkt an, um den intensiven Informationsaustausch zwischen Forschung, Beratung, Hersteller und Handel zu fördern und die Innovationsfähigkeit zu verbessern.

Im folgenden Programm erhalten Sie einen Überblick zur der Themenvielfalt.

Programm der 2. BFL – Beratertagung

Dienstag, 13. März 2018

13.00 Uhr Begrüßung: Prof. Dr. Jörn Stumpenhausen, Vorsitzender der BFL Plenarvorträge: 13.15 Uhr Untersuchung zur Ursache von Baufehlern und Vermeidung dieser durch ein Vorplanungsmanagement mit systematischen Entscheidungsprozessen

Sonja Donicht / Anette-Christina Störtenbecker, Urban Hellmuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH EIP-Projekt „InnoBau“ / Fachbereich Agrarwirtschaft - Fachhochschule Kiel 14.00 Uhr Umweltwirkungen durch die Nutztierhaltung (TA-Luft Auswirkung, Betriebliche Treibhausgasbilanz)

Ansgar Lasar, Klimabeauftragter der LWK Niedersachsen 14.45 Uhr Kaffeepause und Teilung in Sektionen Sektion RIND Sektion Schwein 15.15 Uhr Simulationen zur Wirkung von baulichen Maßnahmen zur Reduzierung von Hitzestress in Milchviehställen

Peter Stötzel - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Geht es meinen Schweinen gut? Wie Nutztierhalter das Tierwohl im eigenen Bestand erheben können

Antje Schubbert, Lars Schrader - Institut für Tierschutz und Tierhaltung, Friedrich-Löffler-Institut 15.45 Uhr Energieeffiziente Lichtregime und Beleuchtungsmanagement

Klaus Reiter - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Einsatz von organischem Beschäftigungsmaterial, Möglichkeiten und Grenzen

Eckhard Meyer - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 16.15 Uhr Kaffeepause 16.45 Uhr Voraussetzungen und Empfehlungen zum Einsatz von automatischen Melksystemen (AMS) auf Bio-Betrieben mit Weidegang

Uwe Eilers - Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) Aulendorf Freie Abferkelbucht - Ergebnisse und Erkenntnisse

Edina Hickl, Steffen Hoy / Ralf Meyer / Carl Horstmann / Wilfried Brede / Gerhard Quanz - Institut für Tierzucht und Haustiergenetik AG Tierhaltung und Haltungsbiologie - Justus-Liebig-Universität Gießen/ Fa. Weda / Fa. EnSta / Fa. STA / Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 17.15 Uhr Wartungs- und Folgekosten automatischer Melksysteme in Abhängigkeit vom Alter der Anlagen - Praxiserhebung in Betrieben mit AMS in Hessen

Thomas Bonsels, Paula Steinhagen - Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) Freilauf- und Bewegungsbuchten

Felix Böckermann - Fa. Weda–Dammann & Westerkamp 17.45 Uhr Untersuchungen zum Elektroenergieverbrauch eines automatischen Fütterungssystems in Praxisbetrieben

Josef Bühler, Rosemarie Oberschätzl-Kopp / Anja Gräff, Sascha Wörz, Stefan Huber, Heinz Bernhardt - Lely Deutschland GmbH / Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik der Technischen Universität München Eckpunktepapier Schweinehaltung

Dirk Hesse - AgriKontakt 19.00 Uhr Abendveranstaltung mit Ausklang 1958 - 2018 Rückblick auf 60 Jahre Bauförderung Echem und Bauförderung Landwirtschaft Mittwoch, 14. März 2018

8.30 Uhr „Der Wohlfühlstall“ – aktuelle Entwicklungen rund um den Kompostierungsstall

Sibylle Möcklinghoff-Wicke - Innovationsteam Milch-Hessen Vorstellung der veröffentlichten DIN 18910 (August 2017) und eines darauf basierenden Stallklima-Rechners

Peter Cremer - Mitglied im Normenausschuss DIN 18910 9.00 Uhr Der Kälbergesundheitsstall

Peter Zieger, Sibylle Möcklinghoff-Wicke / Hubertus Heitmüller / Jakob Neumayer - Innovationsteam Milch - Hessen / Fa. HUESKER Synthetic GmbH / Fa. VetSmartTubes Entwicklung eines innovativen, nachrüstbaren Moduls zur Luftkonditionierung zur Optimierung der Stallluftqualität in Schweineställen

Hendrik Halewat, Imke Traulsen / Engel F. Hessel - Georg-August-Universität, Göttingen / Johann Heinrich von Thünen-Institut 9.30 Uhr Kälberaufzucht: Gesund oder krank – welchen Einfluss haben wir?

Hans-Jürgen Kunz - Institut für Tierzucht und Tierhaltung -Christian-Albrechts-Universität Kiel Fünf Jahre Versuche mit unkupierten Ferkeln - Konsequenzen für die Stallsysteme in Aufzucht und Mast

Christina Jais, Miriam Abriel, Anja Müller - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 10.00 Uhr Kaffeepause 10.30 Uhr CowsAndMore - Einsatz der digitalen Schwachstellenanalyse in der landwirtschaftlichen Beratung, angewandten Forschung und Lehre

Katharina Dahlhoff, Andreas Pelzer, Anna-Lena Ahring - Versuchs- und Bildungszentrum Haus Düsse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Keine Lösung zur Prävention des Schwanzbeißens bei Absetzferkeln in Sicht

Ina Jans-Wenstrup, Steffen Hoy - Institut für Tierzucht und Haustiergenetik - Universität Gießen 11.00 Uhr Entwicklung von Empfehlungen für die tiergerechte Milchkuhhaltung in Baden-Württemberg unter Einbeziehung von Altgebäuden

Barbara Benz, Julia Schüz / Uwe Eilers - Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) / (LAZBW) Aulendorf Automatisierte Verhaltensanalyse zur objektiven Bewertung der Ist-Situation in Mastschweineställen mithilfe des softwaregestützten Bewertungstools „PigsAndMore“

Sarah Plieschke, Naemi von Jasmund, Astrid vom Brocke, Sophia Schulze-Geisthövel, Katharina Dahlhoff, Horst Cielejewski, Tobias Scholz, Felix Austermann / Wolfgang Büscher - Versuchs- und Bildungszentrum Haus Düsse - Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen / Institut für Landtechnik - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 11.30 Uhr BigData und Digitalisierung in der Rinderhaltung

Krudewig / Rolf und Feucker / Groen - 365 FarmNet und dsp-Agrosoft BigData und Digitalisierung in der Schweinehaltung

Felix Adrion - Universität Hohenheim 12.00 Uhr Zusammenfassung & Ausblick Zusammenfassung & Ausblick 12.10 Uhr Ende der Veranstaltung

Vorbehaltlich letzter Änderungen!

Die von den Referenten zur Verfügung gestellten Tagungsbeiträge (PDF) werden im Anschluß zur Tagung hier hinterlegt.

Hinweis zum Urheberrecht: Für Inhalte der Tagungsbeiträge zeichnen allein die Autoren bzw. Referenten verantwortlich. Sollten Rechte Dritter verletzt sein, nehmen Sie bitte Kontakt zur BFL auf.

Folgende Personen haben an der Gestaltung der Tagung mitgewirkt:

Programmausschuss:

Prof. Dr. Heinz Bernhardt, Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik - Technische Universität München (Vorsitz)

Prof. Dr. Barbara Benz, Hochschule Nürtingen

Sebastian Bönsch, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Gerd Franke, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

Sven Häuser, DLG

Dr. Dirk Hesse, AgriKontakt

Dr. Richard Hölscher, Hölscher + Leuschner GmbH

Christian Meyer, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Stefan Neser, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Rosemarie Oberschätzl-Kopp, Lely Deutschland GmbH

Dr. Steffen Pache, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie (LfLUG)

Dr. Anke Römer, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV Dummersdorf



Organisation:

Prof. Dr. Jörn Stumpenhausen, Hubert Lütke Laxen - Bauförderung Landwirtschaft e.V.

Veranstalter:

Bauförderung Landwirtschaft e.V.

Nevinghoff 40

48147 Münster

Veranstaltungsort:

Landwirtschaftszentrum Eichhof

Am Schloß Eichhof 1

36251 Bad HersfeldHessen

