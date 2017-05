Nachrichten

Superkühe im Netz - Kuh-le Idee ...

Drei Kühe erhalten einen Sensor und die Daten stehen realtime im Internet

(BFL). Gemeinsam mit dem WDR bereiten Sensor-Bastler Jakob Vicari und Milchvieh-Versteher Björn Erichsen ein Live-Experiment der vor anderen Art vor. Drei Kühe erhalten Sensoren die ab dem 4. September 30 Tage lang live Daten funken. Wer als Nutzer über einen Chatbot mit den Kühen interagieren will, muß sich unter www.superkuehe.de registrieren.

Laut den Initatoren können Interessierte in Echtzeit ins Leben einer Milchkuh eintauchen und erfahren wann sie frisst und wie viel, wie viel Wasser sie trinkt und wann und wieviel Milch sie gibt. Auch ist zu erfahren ob es den Tieren gut geht oder sie Fieber haben.

Jeweils eine Kuh lebt auf einem Bio-Hof, einem typischen Familienbetrieb und einem Großbetrieb. Alle gängigen Haltungsarten in Deutschland sind vertreten. Superkühe will so spielerisch-experimentell die großen Fragen der Milcherzeugung aufgreifen und aus dem Innenleben einer Branche berichten, die sich im Spannungsfeld zwischen Kostendruck, verunsicherten Verbrauchern und dem Wohl der Tiere bewegt.

In einem Youtube-Video erklären Vicari und Erichsen ihre Stall-Show.