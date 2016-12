Nachrichten

Neu: "BauBrief - Zukunftsfähig Schweine mästen"

BFL-BauBriefe zukünftig in Kooperation mit dem DLG-Verlag

Neuer BFL/DLG-Praxisratgeber informiert über relevanten Bereiche der modernen Schweinehaltung: Stallplanung, Fütterungstechnik, Entmistung, Stallklima





(BFL). In Kooperation mit dem DLG-Verlag, veröffentlicht die Bauförderung Landwirtschaft (BFL) zukünftig ihre anerkannten und bewährten Beratungsempfehlungen aus der Reihe BauBriefe Landwirtschaft in der Taschenbuch-Reihe AGRARPRAXISKOMPAKT. Die neuen BauBriefe befassen sich gezielt mit einzelnen Themen rund ums Bauen, der Technik und der Haltung von Nutztieren in ihren verschiedenen Schwerpunktbereichen. Aktuelle Themen werden dabei gezielt aufgegriffen und den Lesern abgestimmte Empfehlungen zur Umsetzung gegeben. Zum jeweiligen Taschenbuch werden auf der Internetseite "www.baubriefe.de" weitere Inhalte mit ständig aktuellen Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt.

In der Einrichtung von Schweinemastställen ist die technische Entwicklung in den letzten Jahren rasant fortgeschritten. Dabei greifen beim Stallbau von morgen ganz neue Aspekte: Standen bislang die Arbeitsproduktivität und die biologischen Leistungen im Fokus, rückt künftig immer mehr das Tierwohl in den Vordergrund – allen voran die körperliche Unversehrtheit (Verzicht auf Kastration und Kupierung). Auf diese neuen Aspekte hin müssen viele Kriterien im Stallbau neu optimiert werden. Der nun erarbeitete Praxisratgeber beschreibt Kriterien und gibt Empfehlungen zur Optimierung. Die Autoren Friedrich Arends von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Wilfried Brede vom Serviceteam Alsfeld, Bernhard Feller von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Christian Meyer vom Landwirtschaftlichen Versuchszentrum Futterkamp der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und Dr. Eckhard Meyer vom Lehr- und Versuchsgut Köllitsch des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gehen dabei im DLG/BFL-Praxisratgeber auf viele relevante Bereiche moderner Schweinehaltung ein: Stallplanung, Fütterungstechnik, Entmistung und Stallklima.

Der aktuelle Praxisratgeber mit dem Titel "Zukunftsfähig Schweine mästen" ist verknüpft mit dem gleichnamigen BFL/DLG Special auf der EuroTier 2016. Einige Autoren des Praxisratgebers erläutern den Besuchern dort anhand der vorgestellten Exponate Lösungen für die zukünftige Schweinehaltung und stehen für Fragen zur Verfügung.

Interessenten erhalten die Publikation „Zukunftsfähig Schweine mästen“ zum Preis von 7,50 EUR beim DLG-Verlag, Tel.: 06123/9238263, Fax: 06123/9238262, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder direkt im Online-Buchshop unter www.dlg-verlag.de.