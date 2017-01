Nachrichten

Stallcheck in der Schweinemast per APP

Kostenlose App für Andriod und Apple in bekannten Appstores erhältlich



Demnächst auch App zum Check in der Ferkelaufzucht

(BFL). Ein kostenloses Tool zur systematischen betrieblichen Eigenkontrolle in der Schweinemast bzw. zur Schulung von Auszubildenden und MitarbeiterInnen in der Stall- und Tierkontrolle steht nun zur Verfügung. Die App, die sich direkt an Tierhalter wendet, ermöglicht eine systematische Eigenkontrolle der Betriebsleiter im Stall und sollte einmal pro Mastdurchgang durchgeführt werden. Die APP umfasst Checklisten der Bereiche Haltung, Fütterung, Stallklima und Tiergesundheit. Sie sind auch geeignet für die Erkennung von betrieblichen Schwachstellen beim Auftreten von Schwanzbeißen. Daten werden nicht gespeichert, es gibt jedoch die Möglichkeit, sich die Auswertung an die eigene E-Mail Adresse schicken zu lassen.

Im Rahmen des Projekts „Beratung bei Caudophagie“ (gefördert vom MKULNV über die BLE) unter Federführung von Prof. Mechtilt Freitag (FH Südwestfalen) entwickelte die Land24 GmbH die aktuelle APP, die ab sofort im Appstore bzw. bei google play unter dem Namen "Stallcheck Mast" abrufbar ist.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.land24.stallcheck&hl=de

Apple: https://itunes.apple.com/de/app/stallcheck-mast/id1173496776?l=de&ls=1&mt=8

oder Stallcheck Mast (Land24)

Eine ähnliche App für die Ferkelaufzucht unter Federführung von Prof. Martin Ziron wird derzeit entwickelt und soll in Kürze ebenfalls zur Verfügung stehen.