DLG-Unternehmertage nächste Woche in Oldenburg

Am 31. August und 1. September – Landwirtschaft: „Handlungsfähig in der Krise – Unternehmen stabilisieren, Zukunft sichern“ – DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer und Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer Redner

(DLG). Oldenburg steht in der nächsten Woche im Blickpunkt der Landwirte aus ganz Deutschland: Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) führt ihre traditionellen Unternehmertage am 31. August und 1. September in der niedersächsischen Metropole durch. Es ist die erste agrarische Spitzenveranstaltung in Deutschland nach der Ernte. Veranstaltungsort ist die Kongresshalle der Weser-Emshallen, Europaplatz 12. Die Teilnahme an den Unternehmertagen ist kostenfrei.

Höhepunkt ist die große Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Handlungsfähig in der Krise – Unternehmen stabilisieren, Zukunft sichern“ am 1. September. Sie beginnt um 9.00 Uhr und wird von DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer und Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer eröffnet. Landwirte geben im Rahmen der Veranstaltung anhand eigener Konzepte Denkanstöße, wie Unternehmen stabilisiert und die Handlungsfähigkeit in der Krise erhalten werden können. Berater zeigen auf, wie der Betrieb finanziert werden kann, ohne Liquiditätsengpässe in den kommenden Jahren durch stark steigende Kapitaldienste zu erzeugen, und wie Kostenreduktionen gelingen.

Im Anschluss an die Plenumsvorträge ermöglichen Arbeitskreise für Ackerbau, Milchvieh- und Schweinehaltung den Tagungsteilnehmern, Empfehlungen und Konzepte mit Wissenschaftlern, Beratern und Berufskollegen zu diskutieren, Ideen auszutauschen und Anregungen für eigene Entscheidungen zu sammeln.

Auftakt der DLG-Unternehmertage ist der „DLG-Unternehmer-Treff“ für alle Teilnehmer am 31. August ab 18.00 Uhr in der Galerie der EWE Arena bei der Kongresshalle.

Interessenten finden das Gesamtprogramm der DLG-Unternehmertage 2016 im Internet unter http://www.dlg.org/unternehmertage.html.