Neuer Entwurf zur Zukunft der Initiative Tierwohl Schwein

Details 23. September 2016

Mehr Geld für die Teilnahme von mehr Betrieben Anpassung der Tierwohlkriterien, u.a. mehr Platz/Tier Einbeziehung eines Tiergesundheitsindex auf Grundlage der Schlachtbefunde (BFL). Die Partner der Initiative Tierwohl (LEH, Fleisch- und Landwirtschaft) haben in einem aktuellen Entwurf vorgestellt wie die Initiative für schweinehaltende Betriebe ab 2018 mehr Leisten kann. Der Entwurf sieht vor das zukünftig mehr Betriebe die Möglichkeit erhalten sich an der Initiative zu beteiligen. Hierfür sollen die finanziellen Mittel für schweinehaltende Betriebe auf jährlich 100 Millionen Euro aufgestockt werden. Verbunden ist die finanzielle Austockung mit einer Anhebung und Vereinheitlichung der von allen zu erfüllenden Kriterien. Gleichzeitig soll die Anzahl der zusätzlichen individuellen Auswahlkriterien reduziert werden. Ab 2018 soll dem sogenannten Tiergesundheitsindex eine hohe Bedeutung zukommen. Hierfür sollen Schlachtbefunddaten hinzugezogen werden um dadurch Hinweise auf den Gesundheitszustand der Tiere vor der Schlachtung zu erhalten. Ein wesentlicher Anteil der Auszahlungen soll von den Ergebnissen dieser Befunddaten abhängen. Die einzahlenden Handelsunternehmen müssen dem Entwurf nun noch verbindlich zustimmen. Die im Entwurf ab 2018 vorgesehenen rund 100 Millionen Euro pro Jahr für die Umsetzung von Tierwohlmaßnahmen entsprechen einer Steigerung des Tierwohlentgelts von 4 auf 6,25 Cent für jedes verkaufte Kilogramm Schweinefleisch und -wurst. Das reicht rechnerisch nur für rund 4.800 schweinehaltende Betriebe die bei der Initiative mitmachen. Allerdings verändern sich auch die Grundanforderungen an die teilnehmenden Betriebe. So sollen diese ab 2018 ihren Tieren zusätzlich zu den bisherigen Anforderungen auch zehn Prozent mehr Platz und organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügen zu stellen. Diese beiden vormals zur Wahl stehenden Kriterien sollen nun verpflichtend sein. Zusätzliche Auswahlkriterien sollen sogar etwas reduziert werden. Für die Geflügelhaltung werden derzeit die Eckpunkte für eine Fortführung der Initiative Tierwohl erarbeitet. Quelle: Initiative Tierwohl