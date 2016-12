Nachrichten

Jahresrückblick 2016

(BFL). So kurz vor dem Jahreswechsel bleibt die Zeit für einen kurzen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2016, welches jeder aus seinem Blickwinkel sehr unterschiedlich betrachten und bewerten wird. Umso mehr aufgrund der aktuellen Ereignisse um den Anschlag in Berlin und anderen kriegerischen Auseinansetzungen auf der Welt, die Menschen veranlaßt ihre Heimat zu verlassen und zeitweilig in der Fremde Schutz zu suchen.

Unser Mitgefühl gilt hier besonders allen Angehörigen unschuldiger Opfer!

Trotzdem möchten wir unseren Lesern und Freunden der BFL einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr 2016 nicht vorenthalten.

Mit Vorstandssitzung und Wahl durch den Vorstand wurde am 12. Februar Prof. Dr. sc.agr. Jörn Stumpenhausen, der als Dozent für Verfahrenstechnik Tierproduktion und Landwirtschaftliches Bauwesen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf tätig ist, zum neuen Vorsitzenden der BFL gewählt. Damit wird die Tradition fortgesetzt, dass der Vorsitzende aus dem Bereich der unabhängigen Forschung und Wissenschaft gestellt wird. Zuvor hatte LLD Hans-Georg Hassenpflug auf eigenen Wunsch den Vorsitz der BFL zur Verfügung gestellt, um wie geplant den Staffelstab rechtzeitig vor dem eigenen Ruhestand übergeben und als Vorstandsmitglied weiterhin unterstützen zu können.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung im März fand auf Haus Düsse die erste Beratertagung der BFL statt, die einen sehr positiven Anklang bei allen Teilnehmenden erfuhr und zukünftig alle zwei Jahre stattfinden wird.

Mit der DLG wurde im Juli eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die über die bisherige Zusammenarbeit der EuroTier-Specials hinausgeht. Rechtzeitig zur EuroTier wurden zu den gleichnamigen Messespecials das Thema "Eutergesundheit" in der Milchpraxis-Special und in der Reihe AgrarPraxisKompakt der erste BauBrief im neuen Taschenbuch-Format mit dem Titel "Zukunftsfähig Schweine mästen" realisiert. Zukünftig wird die BFL in der Milchpraxis den Themenbereich Stallbau mit Inhalten unterstützen und den Mitgliedern Informationsmöglichkeiten bieten. Für 2017 sind die nächsten BauBriefe im Taschenbuch-Format geplant.

Frisch ist auch noch die EuroTier mit ihren Specials in Erinnerung, die wider Erwarten durch ein hohes Besucherinteresse, u. a. mehr als früher mit Besuchern aus dem Ausland und überwiegend qualitativ guten Gesprächen gekennzeichnet war. Es bleibt zu hoffen, dass sich die positive Stimmung der Messe nun auch in den Auftragsbüchern wiederspiegelt.

Die Vereinigung Agrar-Innenwirtschaft (VAI) der BFL hat Anfang Dezember zum Entwurf der TA-Luft, die mit ihren verschärften Regelungen weit über eine 1:1 Umsetzung von EU-Recht zur Ammoniakreduzierung hinausgeht, gegenüber dem Bundesumweltministerium eine Stellungnahme abgegeben und darin auf Details und deren kaum wirtschaftlich darstellbaren Konsequenzen für den deutschen Markt aufmerksam gemacht. Die Gespräche und Informationen auf der politischen Ebene werden hier auch 2017 fortgesetzt.

Trotz vielen Bekenntnissen zur Landwirtschaft lassen jüngste politische Aktivitäten weitere Verschärfungen und Änderungen zum Nachteil der Landwirtschaft und deren vor- und nachgelagerten Bereiche erwarten. Hierzu nur einige Stichworte: Tierwohl-Label, Kastenstände in der Sauenhaltung, neue Regelungen zu Baurecht, JGS-Anlagen, AwSV, TA-Luft, usw.

Wir dürfen auf das Jahr 2017 angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl gespannt sein. Werden richtungsweisende Entscheidungen auch weiterhin auf sich warten lassen oder schlimmstenfalls überstützt erfolgen?

Blicken wir für 2017 dennoch mit Zuversicht und Optimismus nach vorn!

Wir möchten uns bei unseren Mitgliedern und Besuchern unserer Veranstaltungen und Onlineservice für das entgegengebrachte Vertrauen und Interesse herzlich bedanken. Wir freuen uns Ihnen nach einer kurzen Weihnachtspause ab Anfang des Jahres wieder zur Verfügung zu stehen.

Unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse wünschen wir besonders jetzt allen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest!

Für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit, Glück und Frieden!