Nachrichten

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) mit neuem Service

Newsletter zum Themenbereich Landwirtschaft ab sofort abonierbar

(BFL). Am 4. April 2017 wurde das neue Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) offiziell eröffnet. Im neuen BZL arbeiten die Redaktion Landwirtschaft des ehemaligen aid infodienst e.V. sowie die bereits in der Agrarkommunikation tätigen BLE-Referate zusammen. Ab sofort steht ein BZL-Newsletter im Themenbereich Landwirtschaft zur Verfügung. Der neue Newsletter informiert zu Landwirtschaftsthemen - unter anderem über neue Publikationen, interessante Zahlen und Fakten der Branche sowie gesellschaftlich relevante Themen. Interessenten melden sich unter folgendem Link für den BZL-Newsletter an: www.ble.de/BZL-Newsletter.