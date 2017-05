Nachrichten

BMEL: Wissen und Können von Praktikerinnen und Praktikern gefragt

BMEL richtet Praktikernetzwerk ein





(BFL). Bewerben Sie sich jetzt für das Praktikernetzwerk des BMEL, so lautet die Aufforderung der Pressemeldung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Bundesminister Christian Schmidt möchte damit das Wissen und Können von Praktikerinnen und Praktikern aus der Landwirtschaft noch stärker in seine Arbeit einbinden. Die Erfahrungen und Anregungungen von Alltagsexperten sollen vermehrt in die Erarbeitung von Vorschriften und Regelungen eingebunden werden, so Schmidt weiter. Den Link zur Bewerbungsseite finden Sie in der Pressemeldung des BMEL. Bewerbungsschluss ist der 5. Juni 2017.