Schweinehalter reichen beim NRW-Landtag Petition zur Überprüfung der Praktiken und des Geflechts der Tierrechtsszene ein

Der ISN reicht es - Ende der perfiden Praktiken der Tierrechtler gegen die Tierhalter gefordert

(BFL). Die Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschland (ISN) e.V. hat eine offizielle Petition an den Landtag in Nordrhein-Westfalen mit der Aufforderung geschickt, die "Praktiken und Geflecht der Tierrechtsszene in Nordrhein-Westfalen" zu durchleuchten. Die ISN bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung der Petition: "Jetzt liegt es auch an Ihnen, die Petition zu unterstützen, damit der zuständige Petitionsausschuss des Landtages die Petition mit dem notwendigen Nachdruck bearbeitet! Sprechen Sie kurzfristig Ihre zuständigen bzw. die Ihnen bekannten Abgeordneten im NRW-Landtag an und/oder schicken Sie Ihnen eine E-Mail und machen Sie auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam. Leiten Sie die Petition auch gerne weiter. Auch jedem fachfremden Politiker sollte klar werden, was hier grade im und auf dem Lande passiert."

Ein Link zur Suche der Abgeordneten wurde ebenfalls veröffentlicht. Infos zur Petition www.schweine.net.

Anm. d. Red.: Hatte nicht kürzlich selbst der niedersächsische Landwirtschaftminister Christian Meyer (Bündnis90/Die Grünen) scharfe Kritik an Stalleinbrüchen geübt und stellte in einem Beitrag der Neuen Osnabrücker Zeitung fest "Die Kontrolle von tierhaltenden Betrieben ist Sache des Staates und nicht von jedermann" und weiter meinte der Grünen-Politiker, dass es manchen Organisationen gar nicht um die Verbesserung der Tierhaltung gehe, sondern um deren Abschaffung. "Da sollen Skandalbilder also gar nicht dem Stopp einzelner Missstände dienen, sondern vielmehr zur Diffamierung eines ganzen Berufsstandes und viel Anstrengungen für mehr Tierwohl missbraucht werden." Quelle: NDR

Wenn Herr Meyer es damit wirklich erst meint, ist er und sind alle Amtskollegen in den anderen Bundesländern aufgefordert zu überprüfen welchen Organisationen ein Verbandsklagerecht zugestanden wird! Sind es Organisationen, die sich fachlich versierten Fachleuten und mit legitimen und legalen Mitteln operierenden Tierschützern bedienen oder solche, die aus mit illegalen Mitteln arbeitenden Tierrechtlern zusammenarbeiten bzw. bestehen und getragen werden? Fraglich warum der Staat überhaupt Organisationen mit dem Status der "Gemeinnützigkeit" fördert, zu deren Handeln nachweislich Straftaten gehören?! Landwirte und auch jeder Steuerzahler kann dazu eine Erklärung und Handeln durch seine zuständigen Politiker erwarten!