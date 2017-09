Nachrichten

Landwirte vergeben schlechte Note für Agrarminister Schmidt

Besonders wichtig ist den Landwirten die Rechtssicherheit

(BFL). In einer aktuellen Onlineumfrage, die von AgriDirect in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsverlag Mitte September durchgeführt wurde, wurden 1000 Landwirte zu ihrem Vertrauen in die Agrarpolitik befragt und um eine Benotung des Landwirtschaftsministers Christian Schmidt gebeten.

Die Umfrageergebnisse zeigen das mehr als die Hälfte der Landwirte Vertrauen in die derzeitige Agrarpolitik verliert. Die Benotung des Ministers fiel ebenfalls schlecht aus. Der Minister erhielt im Durchschnitt nur die Note 3,8. In der Benotung gab es deutliche Unterschiede zwischen den Regionen Norden, Süden und Osten sowie zwischen Rinder- und Schweinehaltern. Die Schweinehalter vergaben unabhängig vom Standort durchweg bessere Noten.

Tendenziell einig waren sich alle Landwirte aus Marktfruchtanbau und Nutztierhaltung im Ergebnis zur Frage was sie von der Politik erwarten. Besonders deutlich stach hier die Rechtssicherheit heraus, die für alle Landwirte mit deutlichen Abstand die größte Bedeutung hat.

Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter www.AgriDirect.de.

Im Rahmen der Befragung nutzen die Landwirte die Möglichkeit Fragen an die Landwirtschaftssprecher der jeweiligen Parteien zu stellen. Diese wurden gebeten eine Auswahl dieser Fragen zu beantworten. Die Statements wird AgriDirect am Freitag, 22.09.2017 präsentieren.