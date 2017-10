Nachrichten

Aktive Öffentlichkeitsarbeit - jetzt AgrarScout werden!

(BFL). Dem BFL-Mitglied GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG ist Öffentlichkeitsarbeit wichtiger denn je. Viele Verbraucher sind heute "weit weg" von der modernen Landwirtschaft stellt die GFS fest. Daher haben sich die Vertreter der GFS auf der diesjährigen Versammlung dafür ausgesprochen ein Budget von 20.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit in der Schweinehaltung einzusetzen. Ein erstes Projekt ist gemeinsam mit Unterstützung des Forums Moderne Landwirtschaft (FML) e.V. junge Schweineprofis für den Einsatz am Schweinemobil als AgrarScouts fit zu machen.

15 junge Schweineprofis können am 26. Oktober von 10.00 Uhr – 17.00 Uhr in Münster-Wolbeck (Landwirtschaftskammer NRW) an einem Kommunikationsseminar teilnehmen. Die GFS übernimmt die Kosten für das Kommunikationsseminar sowie für Verpflegung und Unterkunft. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer eine AgrarScout-Weste und Zutritt zum AgrarScouts-Netzwerk, welches mittlerweile 324 Menschen zählt.

Je 5 AgrarScouts informieren dann Verbraucher am 27., 28. oder 29. Oktober auf dem Food Lovers Street Food-Festival in Münster. Das Schweinemobil, das anstelle eines Foodtrucks für Aufsehen sorgen wird, wird mit lebenden Mastferkeln bestückt. Die FML unterhält zwei Schweinemobile, die u.a. mit Unterstützung der BFL und einigen Mitgliedern angeschafft wurden und seit Jahren für Aufmerksamkeit bei Verbrauchern auf verschiedenen Veranstaltungen sorgt. Dabei hat sich herausgestellt das die direkte Kommunikation zwischen den praktischtätigen AgrarScouts und Verbrauchern mögliche Vorurteile abbaut und den Dialog fördert.

Originalmeldung (GFS)