„Aus Alt mach Neu!“

Der BMEL-Bundeswettbewerb „Landwirtschaftliches Bauen 2017/2018“ sucht zukunftsweisende Stallumbauten für Rinder, Schweine oder Geflügel

(KTBL). Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) schreibt in diesem Jahr den Wettbewerb „Landwirtschaftliches Bauen“ unter dem Themenschwerpunkt „Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau“ aus. Gesucht werden innovative Praxisbeispiele mit Leuchtturmcharakter. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert; im Einzelfall winken Preisgelder in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Bewerbungen können bis zum 26. Februar 2018 eingereicht werden.

Im aktuellen Wettbewerb sollen zukunftsweisende landwirtschaftliche Tierhaltungen ausgezeichnet werden, denen es gelungen ist, bestehende Altgebäude fit für die Zukunft zu machen. Hierbei spielen neben Tierwohl- und Umweltaspekten besonders der damit erzielte Zuwachs an Arbeitsplatzqualität sowie die Ressourceneffizienz eine Rolle. Vielleicht ist es sogar gelungen, durch gezielte Maßnahmen Label-/Verbandsrichtlinien zu erfüllen und bestenfalls diese noch zu toppen?!

Voraussetzung für die Teilnahme: Bewerben können sich Betriebe, die Rinder, Schweine oder Geflügel jeglicher Produktionsrichtung im Rahmen einer landwirtschaftlichen Nutztierhaltung halten. Alle einschlägigen rechtlichen Bedingungen müssen eingehalten sein. Dass alle baulichen Anlagen behördlich genehmigt sind, ist selbstverständlich. Gesucht werden Umbaumaßnahmen, die über die derzeit geltenden Mindestvorgaben hinausgehen und damit zukunftsweisend sind. Die Umbaumaßnahme sollte sich auf dem Bewerberbetrieb bewährt haben und auf andere Betriebe übertragbar sein. Zudem muss eine wirtschaftliche Arbeitsweise des Bewerberbetriebes sichergestellt sein.

Die Preisträger werden dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durch eine vom BMEL einberufene Jury vorgeschlagen. Die Jury wählt die Betriebe nach Vorauswahl durch die Länder im Rahmen einer Vor-Ort-Besichtigung im Juni 2018 aus. Seinen krönenden Abschluss findet der Bundeswettbewerb auf der EuroTier im November 2018 in Hannover. Hier verleiht ein hochrangiger Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Geldpreise, Urkunden sowie Stallplaketten.

Die Teilnahmeunterlagen können beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) angefordert werden. Die Bewerbungen können Sie als Bauherr oder stellvertretend für Sie Ihr Beratungs- oder Architekturbüro einsenden. Alle Informationen und die Teilnahmeunterlagen sind beim KTBL unter www.ktbl.de > Über uns > Laufende Projekte > Bundeswettbewerb Bauen abrufbar.