EuroTier 2018 mit Special „Digital Animal Farming“

DLG informiert gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Beratung über die Bedeutung der Digitalisierung für die moderne Nutztierhaltung

(DLG). Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) informiert gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Beratung im Rahmen eines Specials auf der EuroTier 2018 in Hannover über die Bedeutung der Digitalisierung für die moderne Nutztierhaltung. Unter dem Titel „Digital Animal Farming“ geht es Tierarten übergreifend um Fragen der Digitalisierung von Produktionsprozessen im Stall und auf dem Betrieb. Ob in der Produktionsüberwachung, bei der Tiergesundheit und beim Tierwohl, der betrieblichen Nährstoffbilanz oder auch der Transparenz zum Kunden: Durch den Einsatz von Sensoren und zielgerichtetes Datenmanagement können die Bedürfnisse der Tiere, der Umwelt, des Landwirts sowie der Verbraucher gleichermaßen berücksichtigt werden. Durch die Vernetzung von Systemen und Technologien im Betrieb lässt sich das Management vereinfachen und Fehler können vermieden werden. In Halle 26 präsentieren Aussteller auf einer Spezialfläche Exponate und Erläuterungen zur Tierhaltung im digitalen Zeitalter. Geplant sind darüber hinaus kurze Vortragsveranstaltungen und Diskussionsrunden im Forum.

Zu der vom 13. bis 16. November 2018 stattfindenden weltweiten Leitmesse für Tierhaltungs-Profis haben sich bereits mehr als 2.000 Unternehmen aus 54 Ländern angemeldet. Die DLG erwartet in diesem Jahr wieder mehr als 2.500 Aussteller aus aller Welt. In 2016 informierten sich auf der EuroTier über 160.000 Fachbesucher, darunter rund 40.000 aus dem Ausland.

Weitere Informationen über das EuroTier-Special sind erhältlich bei der DLG Service GmbH. Ansprechpartner ist Dieter Mirbach, Tel. 069/24788-312, E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Informationen über die EuroTier sind im Internet unter https://www.eurotier.com/de/ verfügbar.