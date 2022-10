Sehr geehrte Mitglieder,



im Namen des Vorstands laden wir Sie herzlich zur Mitgliederversammlung des Bauförderung Landwirtschaft e.V. BFL am 18.10.2022 in der ALB-Halle auf dem Gelände des Landwirtschaftszentrums Eichhof in Bad Hersfeld (Schlossstraße 1, 36251 Bad Hersfeld) ein.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Für Veranstaltungen sind keine besonderen Corona-Regelungen zu beachten, es wird aber darum gebeten, eine Schutzmaske bis zur Einnahme des Sitzplatzes zu tragen.

Prof. Dr. Jörn Stumpenhausen

Bauförderung Landwirtschaft e.V.

c/o Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Nevinghoff 40

48147 Münster