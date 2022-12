GEA schafft mit iDDEN Schnittstelle für Austausch von Milch- und Tierdaten

Schnellere und sichere Datenübertragung vom Betrieb an Partnerorganisationen

GEA startet Kooperation mit iDDEN für optimierten Transfer von Milch- und Tierdaten

Einführung einer Schnittstelle zum Datenaustausch für GEA DairyNet ab Q1/2023

Der Datentransfer via iDDEN an die Organisationen wird zunächst für GEA Kunden in Deutschland und Österreich verfügbar sein

(BFL). GEA und das International Dairy Data Exchange Network (iDDEN) haben eine enge Partnerschaft gestartet. Im Rahmen dieser Kooperation soll der Datenaustausch zwischen der DairyNet Software für GEA Anlagen und internationalen Organisationen für die Tierdatenerfassung und -verarbeitung optimiert werden. Mit der Aktivierung eines entsprechenden DairyNet Software-Moduls wird über eine standardisierte Schnittstelle der sichere Datenaustausch zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem via iDDEN gekoppelten Landeskontrollverband ermöglicht. Das Modul wird ab dem ersten Quartal 2023 zunächst für GEA Kunden in Österreich sowie Deutschland verfügbar sein. GEA und iDDEN werden die Aktivitäten im kommenden Jahr weltweit weiter ausrollen.

Für Martin Schnare, Produktmanager Digital Solutions bei GEA, sind solche Schnittstellen ein wichtiger Schritt im Bereich der Digitalisierung der Milchwirtschaft. Sie automatisieren und beschleunigen die gesamten Datenerhebungsprozesse und erleichtern so die Arbeit in der Milchproduktion. „Die Landwirte generieren heute immer mehr Daten auf dem Betrieb und benötigen Lösungen, die die Herausforderungen der Datenintegration lösen. Für GEA ist iDDEN daher ein wichtiger Partner, denn sie bieten genau diese IT-Leistung, unterschiedliche Systeme und Datenquellen in einem entsprechend gesicherten und weltweit standardisierten Rahmen miteinander zu verbinden.“

Reinhard Reents, Geschäftsführer von iDDEN, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Partnerschaft: „Mit GEA haben wir einen der führenden Anbieter für Melk- und Herdenmanagementlösungen gewonnen. Gemeinsam mit iDDEN können die Daten von GEA Kunden über den Datenaustausch Hub jetzt einfacher, schneller und sicherer mit den Informationssystemen von Organisationen für Milchleistungsprüfung und Zuchtverbänden kommunizieren. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit GEA diese Lösung jetzt weltweit vorantreiben können."

Neben dem Datenschutz und der gesicherten Übertragung autorisierter Informationen spielen auch weitere Services eine Rolle, welche für Nutzer des Systems inkludiert sind. So stellt iDDEN beispielsweise auch sicher, dass die Datenerhebung den Richtlinien und Standards des International Committee for Animal Recording (ICAR) entsprechen. „Mit dem neuen Modul für DairyNet können GEA Kunden demnächst ruhigen Gewissens einen Haken hinter diesen wichtigen Punkt der Übertragung von Gemelks- und Tierdaten auf ihrer To-Do-Liste machen. Die automatisierte Lösung verschafft ihnen mehr Zeit für andere wichtige Dinge im Betrieb und gewährleistet, dass die Daten sicher dort ankommen, wo sie es sollen“, so Martin Schnare.

iDDEN ist der größte internationale Partnerschaftsverbund für den Datenaustausch im Kontext der Milcherzeugung und derzeit in 13 Ländern aktiv. Zu den Mitgliedern des Netzwerks zählen führende landwirtschaftliche Organisationen wie der Rinder Daten Verbund, Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung (vit), Lactanet, DataGene, National Dairy Herd Information Association (DHIA), Nordic Cattle Data Exchange (NCDX) und Coöperatie Rundveeverbetering (CRV).