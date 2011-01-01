Anmeldung zur 17. Tagung „Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (BTU)“ läuft

Jetzt anmelden – 17. Tagung „Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (BTU)“ vom 15. bis 17. September 2026 in Potsdam

(KTBL). Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung befindet sich im Spannungsfeld zwischen „Tierwohl“, „Umweltschutz“ und „Ernährungsrisiken“. Zur Versachlichung der Diskussion und Erarbeitung neutraler Grundlagen sind wissenschaftliche Untersuchungen und die fachliche Auseinandersetzung erforderlich.

Gemeinsam laden das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL), die Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im Verein Deutscher Ingenieure (VDI-MEG) und die Europäische Gesellschaft landwirtschaftlicher Ingenieure (EurAgE) zu dieser Fachtagung ein. Ausrichter und Gastgeber sind wechselnde landtechnische Einrichtungen. Dieses Jahr richtet das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) die 17. BTU-Tagung in seinen Räumlichkeiten aus.

Bei der mehrtägigen Fachtagung werden neuste Forschungsergebnisse aus Wissenschaft, Wirtschaft, Beratung und Verwaltung präsentiert und diskutiert.

Neben der Möglichkeit über neuste Entwicklungen informiert zu werden, bietet die BTU auch die Möglichkeit des persönlichen Austausches und Netzwerkens. Fachexkursionen ergänzen das Vortragsprogramm.



Programm und Anmeldelink zur Tagung 2026 sind online zu finden. Weitere Informationen zur Tagungsreihe und die Ergebnisse aus den Vorjahren finden Sie unter https://www.btu-tagung.de/