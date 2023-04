Nachrichten

3. BFL Beratertagung für „Bauen, Technik und Nutztierhaltung“ am 25. und 26. September 2023

CALL FOR PAPERS - SAVE THE DATE



(BFL). Die Bauförderung Landwirtschaft bereitet ihre 3. BFL - Beratertagung für den 25. und 26. September 2023 auf Haus Düsse in Bad Sassendorf vor und ruft alle Interessierten zur Teilnahme und Einreichung von Unterlagen auf.



Die Resonanz auf die erste und zweite Beratertagung war unter den zahlreichen Teilnehmern sehr positiv ausgefallen. Die 3. BFL-Beratertagung soll hieran anknüpfen und erneut den Informationsaustausch zwischen Forschung, Beratung, Hersteller und Handel fördern, um mit Beiträgen aus diesen Bereichen die Innovationsfähigkeit der Branche zu verdeutlichen. Nutzen Sie also die Möglichkeit, mit einem eigenen Vortrag, einem Poster oder einer anderen Darstellungsform, aktuelle Ergebnisse für alle Tierarten auf der BFL-Beratertagung vorzustellen

Gesucht werden Vorträge von Praxisarbeiten aus Fachhochschulen und Universitäten sowie aus der aktuellen Beratungspraxis und weiteren Branchenorganisationen. BFL-Mitgliedsunternehmen erhalten exklusiv die Möglichkeit, innovative und praxisrelevante Lösungen vorzustellen und zu

diskutieren.

Besonders wünschenswert sind Vorträge, die Ergebnisse zu nachfolgenden Problemstellungen anbieten:

• Energie - Verbrauchsmengen, Eigenerzeugung, Optimierung, Effizienz

• Wege zur Klimaneutralität – Vor- und Nachteile von Rechenmodellen, Bewertung, CO2-Bilanz

• Umwelt – Emissionsminderungsmaßnahmen, Wirkung, Praxistauglichkeit

• bauliche und technische Lösungen für die „Haltungsstufen“

• Automatisierung, Robotik, Sensoren



Der Themenvorschlag sollte folgende Angaben enthalten:

- Titel

- Autor(en) / Autorin(nen), Firma bzw. Institution

- Zusammenfassung des Inhalts (max.1 Seite DIN A4)



Eine Programmkommission, besetzt mit ausgewiesenen Fachleuten, wird aus den eingereichten Vortragsthemen ein Programm erstellen, das wir im Juni 2023 bekannt geben.

Bitte geben Sie diese Information auch an Kollegen und potenziell Interessierte weiter.