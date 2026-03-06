Nachrichten

BFL-Mitgliederversammlung 2026

EINLADUNG

Sehr geehrte Mitglieder der Bauförderung Landwirtschaft BFL,

im Namen des Vorstands laden wir Sie hiermit herzlich ein zur Mitgliederversammlung des Bauförderung Landwirtschaft e.V. BFL

am Mittwoch, den 18. März.2026 im

VBZL Haus Düsse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Haus Düsse 2

59505 Bad Sassendorf

Für die Veranstaltung ist folgender Ablauf vorgesehen:

Bis 10 Uhr Eintreffen auf dem VBZL Haus Düsse – Vorstellen der Baumaßnahmen auf Haus Düsse, Betriebsrundgang, Erläuterungen und erste Erkenntnisse, insbesondere zu den Ställen der Zukunft

12 Uhr Imbiss

13 Uhr Beginn der Mitgliederversammlung

Die Veranstaltung soll als reine Präsenz-Veranstaltung durchgeführt werden, da turnusgemäß Wahlen stattfinden müssen, die diesmal umfangreich ausfallen. Und dafür eine rechtssichere Form für eine hybride Veranstaltung zu gewährleisten, würde den Rahmen sprengen. Herr Werner und Frau Beckert haben berufsbedingt den Vorstand verlassen, Herr Lemmer, Herr Wagner und Herr Stumpenhausen wollen altersbedingt nicht wieder kandidieren.

Bislang haben sich bereits einige Kandidaten bereiterklärt für die satzungsgemäßen Gruppenwahlen – Unternehmen, Beratung, Wissenschaft - anzutreten. Weitere Kandidaten können sich vorab per E-Mail bei der Geschäftsführung (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) oder auf der Mitgliederversammlung melden.

Tagesordnung

Begrüßung, Genehmigung Protokoll, Feststellen der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit Genehmigung der Tagesordnung Bericht des Vorsitzenden Jahresabschluss 2025 Bericht der Kassenprüfer Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung Wahl der Kassenprüfer Wahl neuer Vorstandsmitglieder Wirtschaftsplan 2026 und zukünftige Projekte und Arbeiten Verschiedenes

Für eine Unterkunft können Sie gern auf Haus Düsse anfragen. Für eine bessere Planung und Organisation bitten wir um namentliche Anmeldung zur Veranstaltung bis zum 13. März 2026, gern als E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Jörn Stumpenhausen Dr. Horst Cielejewski

Vorsitzender Geschäftsführer