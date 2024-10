Nachrichten

Bundeswettbewerb landwirtschaftliches Bauen „Dem Klimawandel begegnen – Ställe mit ganzheitlichem Energiekonzept“

Einladung zur Preisverleihung



(KTBL). Die vier Gewinner des 26. Bundeswettbewerbes „Landwirtschaftliches Bauen“ mit dem Schwerpunkt „Dem Klimawandel begegnen – Ställe mit ganzheitlichem Energie-konzept“ stehen fest.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) laden herzlich zur feierlichen Preisverleihung am 3. Dezember 2024 von 16:00 bis 18:30 Uhr im Umweltforum Berlin ein.

In diesem Jahr kommen die Preisträgerinnen und Preisträger aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Sachsen. Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der Webseite des KTBL unter https://www.ktbl.de/themen/bundeswettbewerb-bauen

Wir würden uns freuen, Sie zu der Preisverleihung begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, bitte nutzen Sie unser Anmeldeformular https://www.ktbl.de/themen/bundeswettbewerb-bauen-2023.

Hintergrund: Der BMEL-Bundeswettbewerb "Landwirtschaftliches Bauen" würdigt zukunftsweisende landwirtschaftliche Betriebe, die beispielhafte Lösungen zu aktuellen Fragen im landwirtschaftlichen Bauen umsetzen.

Die Erfahrungen der Preisträgerinnen und Preisträger sollen anderen landwirtschaftlichen Betrieben, Genehmigungsbehörden und Beratungseinrichtungen als Entscheidungshilfe und Anregung dienen.

Veranstaltungsort:

Umweltforum Berlin

Pufendorfstr. 11

10249 Berlin

Ansprechpartnerin im KTBL:

Dr. Kathrin Huesmann

Tel.: 06151 7001-150

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!