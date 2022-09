Nachrichten

Dr. Arne Dahlhoff zum Direktor der Landwirtschaftskammer NRW gewählt

Die Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hat am Montag, 12. September, in Bad Sassendorf Dr. Arne Dahlhoff zum neuen Direktor gewählt. Er folgt Dr. Martin Berges, der seit 2008 Direktor der Landwirtschaftskammer war und am 30. Juni zum Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz ernannt wurde.

Dr. Arne Dahlhoff (45) begann seine berufliche Laufbahn nach dem Studium der Agrarwissenschaften in Göttingen und einem anschließenden Auslandsaufenthalt im Jahr 2004 als Projektmitarbeiter bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. In den ersten Jahren seiner Tätigkeit war er als Berater für erneuerbare Energien mit dem Schwerpunkt Biogasanlagen NRW-weit im Einsatz.

Im Jahr 2010 übernahm Dr. Dahlhoff im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse im Kreis Soest die Leitung des Sachbereiches Acker- und Pflanzenbau und später zusätzlich die Verantwortung für das Zentrum für nachwachsende Rohstoffe. Seit 2014 leitete Dr. Dahlhoff Haus Düsse. In dieser Zeit fanden dort wichtige Modernisierungs- und Umbauprozesse statt, wie die Erprobung tiergerechter Haltungsverfahren in der Nutzierhaltung, die Digitalisierung der Ausbildung und die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten. Die kontinuierliche Entwicklung von Haus Düsse hat Dr. Dahlhoff maßgeblich vorangebracht.

Dr. Dahlhoff vertritt die Interessen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in zahlreichen regionalen und nationalen, landwirtschaftlichen Fachgremien. Aufgrund seiner fachlichen Vielseitigkeit und seines Netzwerkes ist Dr. Dahlhoff als Experte im Agrarbereich geschätzt. Dr. Dahlhoff ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt auf dem Ackerbaubetrieb der Familie in Soest.

Die Wahl bedarf noch der Zustimmung des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW.

Quelle: Pressemeldung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 12.09.2022