Nachrichten

Generationswechsel bei den DLG-Mitteilungen

(DLG). Thomas Künzel wird ab dem 1. Oktober 2022 neben Thomas Preuße zum gleichberechtigten Chefredakteur der DLG-Mitteilungen. Damit leitet der Max Eyth-Verlag, der die DLG-Mitteilungen publiziert, den Generationswechsel ein. Thomas Preuße wechselt am 30. März 2023 in den Ruhestand, bleibt den DLG-Mitteilungen aber als Korrespondent erhalten.

Thomas Preuße (64) kam bereits 1984 als Volontär zu den DLG-Mitteilungen. Anschließend arbeitete er als Pflanzenbau-Redakteur und übernahm früh Verantwortung für die damals noch eigenständige „Pflanzenschutz-Praxis“. 1989 beriefen ihn die Gesellschafter des Max Eyth-Verlages zum Chefredakteur. In seiner Amtszeit entwickelte der Agrarwissenschaftler die Markenfamilie DLG-Mitteilungen und die Qualität der Inhalte konsequent weiter.

So wurde 1998 das von ihm initiierte und verantwortete englisch-sprachige Magazin „agrifuture“ gelauncht – der erste mediale Schritt der DLG in ein Umfeld internationaler Landwirte. Seit ein paar Jahren wird der Fokus „Zukunft Landwirtschaft“ auch im Titel der Zeitschrift deutlich.

„Redaktionelle Unabhängigkeit, gründlich recherchierte Beiträge, der stetige Blick nach vorn und kluge Antworten auf komplexe Fragen. Das ist der Markenkern der DLG-Mitteilungen und auch der von Thomas Preuße. Damit hat er die DLG-Mitteilungen zusammen mit seinem Redaktionsteam zu einer eigenständigen starken Stimme in der deutschen Agrarwirtschaft entwickelt “, betont Wolfgang Gamigliano, einer von zwei Geschäftsführern des Max Eyth-Verlags.

Im Spannungsfeld von Ernährungssicherung, Umwelt- und Klimaschutz sowie Tierwohlfragen steht die Landwirtschaft vor großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Dafür werden die DLG-Mitteilungen auch in Zukunft Lösungen aufzeigen. Gleichzeitig ändert sich auch das Mediennutzungsverhalten der Landwirtinnen und Landwirte. Deshalb wird die multimediale Ausrichtung des Titels in Zukunft noch wichtiger, eine Aufgabe, die Thomas Künzel zur Chefsache machen wird. Schon als bisheriger Chef vom Dienst hat er die digitale Entwicklung der DLG-Mitteilungen konsequent vorangetrieben. Auch mit dem Ziel, die Kontinuität in der fachlichen Zusammenarbeit mit der DLG weiter zu fördern und strategisch auszubauen.

Thomas Künzel (41) ist Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Er stammt aus Mittelsachsen und hat in Halle (Saale) studiert. Nach einigen Jahren „Stallgeruch“ in der praktischen landwirtschaftlichen Unternehmensberatung in Norddeutschland kam er 2009 als Redakteur für

Betriebsführung zu den DLG-Mitteilungen.

„Thomas Künzel ist ein Brückenbauer, der mit seiner redaktionellen Arbeit Landwirtinnen und Landwirten einen Werkzeugkasten für operative und strategische Entscheidungen bereitstellt. Sein Anspruch ist es, mit den DLG-Mitteilungen die Zukunft der Landwirtschaft zu begleiten“, führt Walter Hoffmann, ebenfalls Geschäftsführer des Max-Eyth-Verlages, an.

Neben den beiden Chefredakteuren bleibt Dr. Christian Bickert (58) stellvertretender Chefredakteur.

Mit ihren 19.000 Abonnenten stehen die von der DLG e.V. herausgegebenen DLG-Mitteilungen für „Zukunft Landwirtschaft“. Sie erscheinen im Max Eyth-Verlag, einer Tochtergesellschaft des Landwirtschaftsverlages in Münster und des DLG-Verlages in Frankfurt.