KTBL mit neuer Geschäftsführung

Daniel Eberz-Eder ist neuer Hauptgeschäftsführer des KTBL

(KTBL). Seit dem 1. November ist Daniel Eberz-Eder der neue Hauptgeschäftsführer des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL). Er folgt Dr. Martin Kunisch, der diese Position gut 10 Jahre innehatte und Anfang 2025 in den Ruhestand verabschiedet wird.

Nach dem Studium der Agrarwissenschaften, unterschiedlichen Aufgaben in wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Landwirtschaftsreferendariat im Land Rheinland-Pfalz war Eberz-Eder zuletzt als Oberlandwirtschaftsrat im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück beschäftigt. Er hatte dort die Leitung der Innovations- und Digitalisierungsprojekte inne und unterrichtete als Lehrer in der Fachschule.

Das KTBL ist ein eingetragener Verein, dem Persönlichkeiten aus Landwirtschaft, Wissenschaft, gewerblicher Wirtschaft, Verwaltung und Beratung angehören. Es wird vom BMEL institutionell gefördert. Das KTBL arbeitet als Expertennetzwerk. Es erhebt Daten und Fakten, die etwa zur Kostenkalkulation oder zur Bewertung von Maßnahmen bei Landbewirtschaftung, Tierhaltung und energiewirtschaftlichen Fragen

dienen. Weiterhin wirken wir bei der Erstellung von Regelwerken und Normen mit und unterstützen andere Einrichtungen bei ihrer Gremienarbeit. Die Zielgruppen sind Landwirte einschließlich Gärtner, Winzer und Energiewirte, Verwaltung, Sachverständige, Wirtschaft sowie Forschung und Lehre.