KTBL-Tage 2026 „Tierhaltung – wohin führt der Weg?“

24. und 25. März 2026 in Bamberg

Wie entwickelt sich die Tierhaltung im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Anforderungen, ökologischer Tragfähigkeit und wirtschaftlichem Handlungsspielraum?

Dieser Frage widmen sich die KTBL-Tage 2026 unter dem Titel „Tierhaltung – wohin führt der Weg?“ Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Wirtschaft diskutieren

aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für eine gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung. Im Mittelpunkt stehen Impulse zu Tierwohl, Klimaschutz, Nachhaltigkeits- anforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen.

Die Tagung bietet Raum für einen interdisziplinären Austausch und praxisnahe Perspektiven. Ziel ist es, Brücken zu bauen zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit – auf Höfen, in Märkten und in der Politik.

Weitere Informationen zur Tagung, zum Programm sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter www.ktbl.de – Themen – KTBL-Jahrestagung.