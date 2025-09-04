Nachrichten

KTBL-Veröffentlichung: Eigenstromversorgung optimieren und Strom speichern

(KTBL). Es gibt viele Gründe für Betreiberinnen und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Landwirtschaft und Gartenbau, möglichst viel ihres erzeugten Stroms selbst zu nutzen: Kosteneinsparung, Unabhängigkeit vom Strommarkt, Klimaschutz oder Technikbegeisterung. Strom kann dabei nicht immer erzeugt werden, wenn er gebraucht wird. Daher gilt es, Erzeugung und Verbrauch aufeinander abzustimmen und Strom zu speichern, wenn er nicht sofort eingesetzt werden kann.

In dieser Schrift analysieren die Autoren Stromerzeugung und -verbrauch und beschreiben die Möglichkeiten, die Eigenstromnutzung durch Lastmanagement zu optimieren. Darüber hinaus stellen sie die verfügbaren Techniken zur Stromspeicherung vor und geben Hilfestellung zur Einschätzung der Eigenverbrauchsoptimierung durch Speicherung und der dadurch entstehenden Kosten.



Technik - Auslegung – Kosten

Darmstadt, 2025, 120 S., 24 Euro, ISBN 978-3-949930-10-2, Bestell.-Nr. 11543

Erhältlich ist das 120-seitige Buch für 24 € beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. Bestellungen werden gern online über die Website www.ktbl.de,

telefonisch unter 06151 7001-189 entgegengenommen.

Direkter Link: https://www.ktbl.de/shop/produktkatalog/11543