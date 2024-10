Nachrichten

Neue KTBL Veröffentlichung: Betriebsplanung Landwirtschaft 2024/25

Daten für die Betriebsplanung in der Landwirtschaft

2024, 776 S., 28 Euro, ISBN 978-3-949930-05-8, Best.-Nr. 19532



(KTBL). Maschinenkosten kalkulieren oder Arbeitsprozesse und Produktionsverfahren planen: Für die Betriebszweige Pflanzenbau und Tierhaltung bietet die 29. Auflage des KTBL-Standardwerkes umfassende Daten und Informationen bei einer neuen Gliederung.

Die kompakte Darstellung der Kennzahlen zu Arbeitswirtschaft und Ökonomie für den direkten Vergleich von Verfahrensvarianten im Pflanzenbau oder der Tierhaltung wird konsequent fortgeführt. Es gibt auch Neuerungen in der Gliederung. Erstmals sind die Preise aller Stoffe (Düngemittel, Futtermittel, Kraftstoffe sowie pflanzliche und tierische Erzeugnisse) sowie aller Tiere in dem Kapitel II „Produkte und Verbrauchsgüter“ zusammenfasst und damit einfacher auffindbar. Gleiches gilt auch für die „Gebrauchsgüter“ in Kapitel III mit allen Maschinen und Gebäuden.

Ebenfalls sind die verschiedenen „Arbeitsvorgänge“ in Kapitel V nach Pflanzenbau und Tierhaltung unterteilt und zusammengefasst. Dadurch sind die

Kalkulationsbeispiele im Pflanzenbau (Kapitel VI) und in der Tierhaltung (Kapitel VII) etwas kompakter ausgefallen.

Die Datensammlung liefert nicht nur Grund- und Ergebnisdaten zu den verschiedenen landwirtschaftlichen Produktionsrichtungen, sondern bietet auch methodische Hinweise zur Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen. Die gedruckte Datensammlung wird durch kostenlose Web-Anwendungen unter www.ktbl.de ergänzt. Hier können weitere Informationen abgerufen und Kalkulationen mit eigenen Daten erstellt werden.

Die Schrift ist für 28 € beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. hier https://www.ktbl.de/shop/produktkatalog/betriebsmanagement/19532 erhältlich.