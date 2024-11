Nachrichten

Neue KTBL-Veröffentlichungen zur Ökologischen Schweinehaltung und Kompostierung im landwirtschaftl. Betrieb

(BFL). Zwei neue KTBL-Schriften informieren zu zukunftsweisende Haltungsverfahren in der ökologischen Schweinehaltung und erläutern Verfahren, rechtliche Aspekte und Kosten der Kompostierung im landwirtschaftlichen Betrieb.

Die ökologische Schweinehaltung hat sich in den letzten Jahren zunehmend professionalisiert - das gilt auch für die Haltungsverfahren. 15 Expertinnen und Experten haben ihr Wissen zusammengetragen und aus der Vielzahl an Verfahren die besonders zukunftsweisenden Haltungsverfahren herausgesucht. Neben diesen Haltungsverfahren stellen sie in der Schrift die Anforderungen der Tiere sowie technische und bauliche Details für einen funktionssicheren Betrieb vor.

Bei der landwirtschaftlichen Kompostierung wird pflanzliches Material in der Regel auf ein und demselben landwirtschaftlichen Betrieb erzeugt, kompostiert und auch wieder ausgebracht. Das Verfahren ist aufwendig und erfordert detaillierte Prozesskenntnisse, damit humusreicher Kompost von guter Qualität entsteht. Die neue Schrift liefert Informationen zum Verfahren, zur Rechtslage und den zu erwartenden Kosten.

KTBL-Schrift 540

Ökologische Schweinehaltung

Zukunftsweisende Haltungsverfahren

Darmstadt, 2024, 172 S., 28 Euro, ISBN 978-3-949930-06-5, Best.-Nr. 11540

Die ökologische Schweinehaltung unterscheidet sich in Haltung, Fütterung und Tiergesundheitsmanagement von der konventionellen Schweinehaltung und stellt damit auch eigene Anforderungen an den Stallbau und die Stalleinrichtung.

Diese Schrift beschreibt zukunftsweisende Haltungsverfahren für die Sauenhaltung, die Ferkelaufzucht sowie die Schweinemast und gibt Hilfestellung bei der Planung von Neu- und Umbauten. Damit Haltungsverfahren zukunftsweisend sind, müssen sie den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden, aber auch ökologischen, ökonomischen und arbeitswirtschaftlichen Ansprüchen standhalten.

Der Schwerpunkt liegt auf den Besonderheiten der ökologischen Stallhaltungssysteme, die sich vor allem durch den obligatorischen Auslauf, die Trennung der Funktionsbereiche und das größere Platzangebot auszeichnen. Die Schrift basiert auf Praxiserfahrungen und erforschtem Wissen und richtet sich an Landwirtinnen und Landwirte sowie Beraterinnen und Berater.

Die 172-seitige Schrift ist für 28 € beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. erhältlich.

KTBL-Schrift 539

Kompostierung im landwirtschaftlichen Betrieb

Verfahren – Recht – Kosten

Darmstadt, 2024, 188 S., 28 Euro, ISBN 978-3-949930-04-1, Best.-Nr. 11539

Mit Kompost steht der Landwirtschaft ein wertvoller Rohstoff mit vielfältigen Eigenschaften zur Verfügung. Er dient gleichermaßen als Quelle für Nährstoffe und organische Substanz sowie als Motor für biologische Prozesse im Boden.

Einige Landwirtinnen und Landwirte möchten Kompost aus Materialien, die in ihrem eigenen Betrieb anfallen erzeugen, um Ressourcen besser zu nutzen und Betriebskreisläufe zu schließen. In dieser Schrift liefern die Autorinnen und Autoren Informationen für eine erfolgreiche Kompostierung auf landwirtschaftlichen Betrieben, denn für diese Betriebe gelten andere rechtliche Vorgaben als für kommunale Kompostwerke und aufgrund geringerer Mengen kommen andere Verfahren zum Einsatz.

Detailliert wird die Kompostierung am Feldrand und auf befestigten Platten beschrieben. Zudem liefert die Schrift Empfehlungen für die optimale Prozessführung und hilft Prozessstörungen zu erkennen und zu beseitigen. Die Kompostierungsverfahren werden ausführlich vorgestellt und Daten geliefert, mit denen Landwirtinnen und Landwirte den Einstieg in die eigene Kompostierung kalkulieren können. Auch Beratungskräfte und Beschäftigte von Genehmigungsbehörden erhalten wertvolle Informationen.

Die 188-seitige Schrift ist für 28 € beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. erhältlich.

Bestellungen werden online über die Website www.ktbl.de, über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter +49 6151 7001-189 entgegengenommen.