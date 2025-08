Nachrichten

Organische Düngung – Logistik, Ausbringung, Aufbereitung

Maschinenvorführung und Informationsschau zur Gülle

(BFL). Organische Dünger müssen nährstoffeffizient, emissionsarm und zum pflanzenbaulich optimalen Zeitpunkt schlagkräftig ausgebracht werden

können. Das erhöht die Ansprüche an die Gülle- und Festmistausbringverfahren.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen stellt am Donnerstag, 4. September 2025 in Nortrup, LK Osnabrück, auf einer Maschinenvorführung den aktuellen Stand der Technik zu Ausbringungsverfahren, Gülleaufbereitung und Separationstechnik im praktischen Einsatz vor.



Die Vorführung findet bei Neu Hammerstein auf Flächen des Lohnbetriebes Gebr. Groß und des Betriebes Johannes Pieper Alter Wiesenweg 49638 Nortrup statt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Veranstaltungsflyer oder unter https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/vera/11344