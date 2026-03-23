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Prof. Dr. Daniel Werner und Veronika Kamm übernehmen den Vorsitz der BFL

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand

Langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet

(BFL). Am Mittwoch, den 18. März 2026, fand im Versuchs- und Bildungszentrum Haus Düsse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen die jährliche Mitgliederversammlung der Bauförderung Landwirtschaft e. V. (BFL) statt.

Seit mehr als 50 Jahren versteht sich die BFL als Informationsplattform für Industrie, Beratung und Forschung. Sie richtet ihr Leistungsangebot kontinuierlich an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder und den Anforderungen des Marktes aus. Die Förderung von Fortschritt und Innovation in der landwirtschaftlichen Baukultur ist dabei seit ihrer Gründung der zentrale Auftrag der BFL – und zugleich ihre beständige Herausforderung.

Dieser Aufgabe stellen sich neben der Geschäftsführung zahlreiche ehrenamtlich tätige Mitglieder aus Vorstand und den BFL-Ausschüssen. Gemeinsam überprüfen und verbessern sie regelmäßig das Leistungsangebot des Vereins und nutzen bei Bedarf die Expertise externer Dienstleister, um die Qualität und Aktualität der Inhalte sicherzustellen.

Ein zentrales Thema der diesjährigen Mitgliederversammlung war der Generationswechsel im Vorstand. Nach langjähriger aktiver Tätigkeit stellten sich Prof. Dr. Jörn Stumpenhausen (ehemals Hochschule Weihenstephan-Triesdorf) und Friedhelm Lemmer (Geschäftsführer der Lemmer-Fullwood GmbH) nicht erneut zur Wahl. Prof. Dr. Stumpenhausen war seit 1992 für die BFL engagiert, davon die letzten zehn Jahre als Vorsitzender. Friedhelm Lemmer prägte den Verein über vier Jahrzehnte hinweg als stellvertretender Vorsitzender und wurde für seine Verdienste zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt.



Zum neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder Prof. Dr. Daniel Werner. Ihm zur Seite steht die neue stellvertretende Vorsitzende Veronika Kamm, Geschäftsführerin der Huber Technik GmbH & Co. KG. Mit diesem Generationswechsel setzt die BFL ein klares Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung – und bekräftigt ihren Anspruch, die Entwicklung des landwirtschaftlichen Bauwesens auch in den kommenden Jahrzehnten aktiv mitzugestalten.

Prof. Dr. Daniel Werner verantwortet an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) die Professur für Prozesstechnik, Digitalisierung und Bauwesen in der Innenwirtschaft und ist als Studiendekan Landwirtschaft am Campus Weihenstephan tätig. Als Vorsitzender der BFL möchte ich die thematischen Schwerpunkte des Vereins klar auf ein zukunftsfähiges landwirtschaftliches Bauwesen mit Fokus auf Tierwohl, Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausrichten – und zwar dort, wo Forschung, Planung, Beratung und Industrie zusammenkommen. Gleichzeitig sieht er die BFL als wichtige Brücke zwischen Hochschule und Praxis und möchte Lehr- und Forschungsthemen gezielt praxisnah mit den Fragestellungen der Mitglieder verknüpfen.

Veronika Kamm bringt als Geschäftsführerin eines familiengeführten Unternehmens mit über 100-jähriger Geschichte sowohl Praxisnähe als auch betriebswirtschaftliches Know-how in die BFL ein. Ihr Betrieb ist seit mehr als 30 Jahren auf hochwertige Gummibeläge für Laufgänge und Liegeflächen im Rinderstall spezialisiert – produziert in Deutschland und konsequent am Tierwohl ausgerichtet. Die studierte Betriebswirtschaftlerin, die die Geschäftsführung vor zwei Jahren übernahm, möchte wirtschaftliche Aspekte stärker in den Verbandsdialog einbringen. Denn technische Innovationen im landwirtschaftlichen Bauwesen müssen für Betriebe wie für die Industrie langfristig tragfähig sein. Wirtschaftlichkeit, Effizienz und solide Entscheidungsgrundlagen sieht sie als ihren zentralen Beitrag für die Mitglieder der BFL.

Mit den beiden Vorsitzenden aus Wissenschaft und unternehmerischer Praxis stärkt die BFL ihre Rolle als verbindende Plattform zwischen Forschung, Beratung und Industrie. Gemeinsam mit den weiteren Vorstands- und Vereinsmitgliedern bleibt es das Ziel, zukunftsfähige Lösungen für das landwirtschaftliche Bauen zu entwickeln und den Wissenstransfer in die Praxis weiter zu intensivieren.