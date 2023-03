Nachrichten

Terminhinweis: FNR/KTBL-KONGRESS Biogas in der Landwirtschaft – Stand und Perspektiven

11. und 12. September 2023 in Bonn

Die Entwicklung des Biogassektors ist primär von rechtlichen, ökologischen und ökonomischen Anforderungen abhängig. Gleichzeitig ist aber auch eine technische Weiterentwicklung des Sektors notwendig, um die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit, aber auch die Umweltverträglichkeit zu erhöhen.

Um die Rahmenbedingungen zu diskutieren und innovative Lösungsansätze aufzuzeigen, laden die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) und das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) am 11. und 12. September 2023 zum 8. Kongress der Veranstaltungsreihe „Biogas in der Landwirtschaft – Stand und Perspektiven“ nach Bonn ein. Der Kongress wird als Hybridveranstaltung durchgeführt.

Themen der Veranstaltung sind neben den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen auch Perspektiven und neue Technologien. Vorträge unter anderem zu den neuesten Erkenntnissen aus den Bereichen Prozessoptimierung, Substrate und deren Alternativen, Biomethan und Flexibilisierung vervollständigen das Programm.

Der Biogaskongress wird durch eine wissenschaftliche Posterausstellung begleitet, die aktuelle Forschungsansätze und interessante Projektergebnisse vorstellen soll. Es wird eingeladen wissenschaftlichen Resultate als Poster zu präsentieren.

Weitere Informationen zum Call for Poster und zur Veranstaltung

Direkter Link

https://veranstaltungen.fnr.de/biogaskongress/start/