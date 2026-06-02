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DigiMilchPro-Praxistag mit Datenmanagement, -vernetzung und KI-Einsatz im Milchviehbetrieb

(BFL). Der erste DigiMilchPro-Praxistag in 2026 findet am am 16. Juni 2026 auf einem familiengeführten Milchviehbetrieb in 85777 Fahrenzhausen statt.

Der Praxisbetrieb verfügt neben zwei automatischen Melksystemen auch über eine automatische Fütterung im Stall. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Biogasproduktion.

Beim Praxistag werden die Themen Datenmanagement und Datenvernetzung im Feld, KI-Einsatz zur Verbesserung des Tierwohls sowie AMS und Weidemanagement im Milchviehbetrieb auf dem Programm stehen.

Programm:

9:30 - 10:00 Uhr Anmeldung und Begrüßung

10:00 - 11:30 Uhr Betriebsführung

11:30 - 13:15 Uhr Stationen mit Themen aus DigiMilchPro

13:15 Uhr Mittagessen, Austausch und Verabschiedung

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.lfl.bayern.de/ite/rinderhaltung/398995/index.php.

Die Anmeldung zum Praxistag ist kostenlos und unter folgendem Link bis 15.06.2026 möglich:

https://www.lfl.bayern.de/ite/rinderhaltung/399077/index.php

Die genaue Anschrift des Betriebes erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail nach der Anmeldung und rechtzeitig vor dem Termin.