DLG-Prüfsiegel für KRAIBURG profiDRAIN

Rinnenmatte überzeugt mit geprüfter Qualität „Made in Germany“ und Emissionsreduktion





(BFL). Das renommierte Siegel steht für geprüfte Qualität aus Deutschland, Sicherheit und Langlebigkeit und unterstreicht die hohe Produktqualität sowie die konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen moderner Tierhaltung. Die unabhängige Prüfung der DLG bestätigt, dass profiDRAIN die Anforderungen der DIN 3763 erfüllt. Den Prüfbericht können Sie hier herunterladen.

61 %* weniger Ammoniak und gute Trittsicherheit

profiDRAIN reduziert Ammoniakemissionen um 61 %* im Vergleich zu ebenem Betonboden – dank gewölbter Oberfläche mit ca. 6 % Gefälle zur Rinne bleibt die Lauffläche trocken. Zudem ist in die Oberfläche das bewährte Schleifmittel Korund eingearbeitet. Dies verbessert die Trittsicherheit, auch wenn der Boden abtrocknet, und unterstützt zugleich die korrekte Klauenform durch optimierten Klauenabrieb.

Das Unternehmen Kraiburg hat bei Youtube ein Video mit weiteren Information zu profiDRAIN eingestellt.

*61 % Mittelwert, 70 % Maximalwert; Datenquelle: ANECO, Ergebnisprotokollnummer: 70198-002 vom 16.05.2024