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Kälberweide in der Milchkuhhaltung

KTBL veröffentlicht kostenfreien Leitfaden für die Praxis



(KTBL). Die Weidehaltung kann für Kälber und Jungrinder Chancen bieten: viel Platz, frische Luft und das Ausleben des arteigenen Verhaltens wirken sich positiv auf Gesundheit, Wachstum, Leistung und Tierwohl aus. Allerdings erfordert eine erfolgreiche Weidehaltung ein sorgfältiges Management, insbesondere im Umgang mit Witterungseinflüssen, Parasiten und Fütterungsfragen.

Entscheidend sind eine gute Vorbereitung, angepasste Zufütterung, eine gut geplante Weideführung sowie regelmäßige Tierkontrollen und ein durchdachtes Parasitenmanagement.

Im Ökolandbau ist die Weidehaltung für Pflanzenfresser vorgeschrieben: Die Regelungen und Auslegung der EU-Öko-Verordnung verpflichten Landwirtinnen und Landwirte, bereits Kälbern Zugang zu Weideflächen zu ermöglichen.

Während der ersten vier Lebensmonate ist eine Einschränkung des Zugangs zur Weide aus entwicklungsbedingten und physiologischen Gründen zeitlich begrenzt möglich. Dennoch stehen viele Betriebe vor praktischen Herausforderungen, etwa bei fehlenden Weideflächen in Stallnähe oder mangelnder Erfahrung mit der Kälberweidehaltung.

Die Arbeitsgemeinschaft „Ökologischer Landbau“ des Kuratoriums für Technik und

Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) hat eine Arbeitsgruppe initiiert und in Kooperation mit acht weiteren Einrichtungen die vorliegende Publikation verfasst.

Ausgewiesene Expertinnen und Experten für Fütterung, Haltung und Gesunderhaltung von Kälbern sowie für Grünlandwirtschaft waren Teil der Arbeitsgruppe.

Der Leitfaden „Kälberweide in der Milchkuhhaltung“ zeigt praxisnah, worauf es ankommt, und verdeutlicht anhand von zwölf Praxisbeispielen, wie Weidegang mit betriebsindividuellen Lösungen bereits früh im Leben der Tiere gelingen kann. Damit liefert die Veröffentlichung wertvolle Orientierung und konkrete Impulse für landwirtschaftliche Betriebe und Beratungskräfte, die die Weidehaltung von Kälbern nachhaltig und praxistauglich gestalten möchten.

Der Leitfaden kann kostenfrei online unter www.ktbl.de „Themen – Kälberweide“ heruntergeladen werden.

Direkter Link zur Themenseite https://www.ktbl.de/themen/kaelberweide-in-der-milchkuhhaltung