KRAIBURG in Vision 2045 Tierwohl und Umweltschutz Hand in Hand.

Kraiburg "Vision 2045"

(BFL). Das Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG ist stolz darauf, als Unternehmen Teil der UN-Kampagne „Vision 2045“ zu sein, einer Reihe von Mini-Dokumentarfilmen, die das 100-jährige Bestehen der Vereinten Nationen im Jahr 2045 würdigen und globale Unternehmen vorstellen, die bereits heute Maßnahmen ergreifen und zum Handeln inspirieren, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2045 zu erreichen. Mehr zur Kampagne "Vision 2045" erfahren Sie in einem Kraiburg-Youtube Video und in dem Artikel zum Film auf Reuters.