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KRAIBURG KEW Plus Visco: Passt sich an. Entlastet spürbar.

Neues Komfort-Upgrade für das KEW Plus System

(BFL). KRAIBURG erweitert sein bewährtes KEW Plus Matratzensystem um eine neue Komfortgeneration mit extra weichem Schaumstoff-Kern.

Mit KEW Plus Visco und KEW Plus Visco TarsaCare bringt KRAIBURG ein neues Matratzensystem für Liegeboxen auf den Markt, welches das bewährte KEW Plus-Prinzip um ein

spürbares Komfort-Upgrade ergänzt. Herzstück der Neuentwicklung ist der 4-schichtige Aufbau mit zusätzlicher visko-elastischer Schaumstoff-Schicht (Memory-Schaum), die für ein

besonders sanftes Einsinken und eine noch bessere Anpassung an die Körperform der Kuh sorgt.



Komfort, der im Stall spürbar wird

Durch die Kombination aus Memory-Schaum, klassischem Schaumstoff, Obermatte und speziell geformter Untermatte entsteht ein Liegebelag mit ca. 10 cm Stärke, der Komfort, Stabilität und Trittsicherheit gezielt miteinander verbindet. Die Tiere profitieren von gleichmäßiger Druckentlastung, optimaler Lagerung in jeder Position und einem nahezu schwerelosen Liegegefühl.



Zwei Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Das neue Matratzensystem ist in zwei Varianten erhältlich. KEW Plus Visco verfügt über die bewährte, pflegeleichte Hammerschlag-Oberfläche. KEW Plus Visco TarsaCare bietet darüber

hinaus eine spezielle Komfortzone im Tarsalbereich, die empfindliche Tarsalgelenke trockener bettet, auch kleine Einstreumengen gut hält und damit den organischen Schichtaufbau

unterstützt.



Praxisgerecht für moderne Liegeboxen

KEW Plus Visco ist für freitragende Bügel und Pilzbügel geeignet und in verschiedenen Breiten erhältlich. Ab einer Breite von 120 cm steht eine Liegelänge von 1,92 m zur Verfügung, die den Kühen mehr Freiheit beim Liegen, Abliegen und Aufstehen bietet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Kraiburg-Website.