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Neu: KTBL-Landschaftspflege mit Mutterkühen

Neue KTBL-Datensammlung - Daten für die Betriebsplanung in der Landwirtschaft

(KTBL). Die Datensammlung enthält typische Verfahren der Landschaftspflege mit Mutterkühen für die Biotope Streuobstwiesen, Feucht- und Nasswiesen, Auengrünland, Magerweiden, Mineralböden der Niederungen, grundwasserfernes Niederungsgrünland und Vor- und Mittelgebirge. Für die Biotope sind jeweils die Pflegeanforderungen und die produktionstechnischen Bedingungen beschrieben. Die darauf abgestimmten Verfahren der Mutterkuhhaltung werden durch Verfahrensabläufe und entsprechende Leistungs-Kostenrechnungen dargestellt.

Mit Hilfe von methodischen Grundlagen bietet die Datensammlung eine Basis zur Kalkulation einer kostendeckenden Entlohnung der Dienstleistung Landschaftspflege mit Mutterkühen. Die Datensammlung dient Betriebsleiterinnen, Beratern und öffentlichen Einrichtungen als zuverlässiges Nachschlagewerk.

Darmstadt, 2026, 130 S., 27 Euro, ISBN 978-3-949930-14-0, Best.-Nr. 19536

Erhältlich ist das 130-seitige Buch für 27 € beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in

der Landwirtschaft (KTBL) e.V. Bestellungen werden gern online über die Website

www.ktbl.de, über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 06151 7001-189 entgegenge-

nommen.

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