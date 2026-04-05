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Lösungen rund um Herdengesundheit und modernes Herdenmanagement

(BFL). Für innoMOO wird der April spannend. Das Unternehmen präsentiert gleich auf zwei großen Landwirtschaftsmessen Besuchern Lösungen rund um Herdengesundheit und modernes Herdenmanagement.

🌾 agra Landwirtschaftsausstellung Leipzig 2026

📅 9. – 12. April 2026

📍 Leipzig – Leipziger Messe

📌 innoMOO: Halle 4 | Stand C14

Die agra zählt zu den wichtigsten Branchentreffpunkten der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Ost- und Mitteldeutschland. Freuen Sie sich auf moderne Landtechnik, Europas größte Tierschau, spannende Fachforen und zahlreiche Innovationen rund um die Landwirtschaft.

🌱 Agrarschau Allgäu 2026

📅 16. – 20. April 2026

📍 Dietmannsried im Allgäu

📌 innoMOO: Stand C124

Motto: Herdengesundheit im Fokus

Die Agrarschau Allgäu gehört zu den größten landwirtschaftlichen Fachausstellungen in Süddeutschland. Über 400 Aussteller präsentieren auf mehr als 80.000 m² ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen für die moderne Landwirtschaft.

innoMOO bietet auf beiden Messen aus erster Hand Informationen wie Sie die Gesundheit Ihrer Kühe frühzeitig erkennen und Ihren Betrieb effizienter führen.

Lernen Sie vom 16. bis 20. April 2026 am Stand von innoMOO die Idee hinter dem KuhPromi-Club und das Team persönlich kennen, tauschen Sie sich mit echten Kuh-Enthusiasten aus und entdecken Sie neue Impulse für gesündere Kühe und erfolgreichere Betriebe.