Nachrichten

Online-Vortragsreihe "DigiMilch im Dialog 2023"

DigiMilch im Dialog geht in die dritte Runde!

(LFL). Neuste Erkenntnisse rund um das Thema Digitalisierung in der Milchviehhaltung stellt erneut das Online-Format "DigiMilch" vor.

Dieses Jahr stellen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen von DigiMilch sowie Expertinnen und Experten aus der Agrarbranche im Rahmen von zwei Terminen folgende Themen vor:

28.02.2023 19:30-21:00: Ansätze zur digitalen Darstellung des Grobfutterkreislaufes

Im größten Massenstrom des Betriebes, dem Grobfutter, entstehen mittels Digitalisierung enorme Datenmengen. Die Daten der Ertragserfassung, der Fütterung und der Wirtschaftsdüngerausbringung können für sich betrachtet eine enorme Hilfeleistung sein. In „DigiMilch im Dialog“ wollen wir Berührungspunkte zwischen den Teilbereichen darstellen und den Mehrwert einer ganzheitlichen Betrachtung beleuchten. Referent*innen: Manuel Boppel (LfL), Maria Schneider (LfL), Stefan Beckmann (LfL)

07.03.2023 19:30-21:00: Wie kann Digitalisierung die Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter in Zeiten des Klimawandels unterstützen?

Wie kann Digitalisierung Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter in Zeiten des Klimawandels unterstützen? – Herausforderung aus Sicht der Tiere, des Stallgebäudes und der -technikIn Zeiten des Klimawandels stellen zunehmende Hitzeperioden Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter vor große Herausforderungen. Aufgrund der langanhaltenden, hohen Temperaturen sind Milchkühe hitzebedingten Belastungssituationen, auch in Außenklimaställen, ausgesetzt. Um den Tieren frühzeitig ihre Wärmeabgabe zu erleichtern, könnte durch Kombination von tierindividuellen Indikatoren, unter Einbeziehung von Stall- und Umweltdaten, das Stallklima durch eine optimierte Gebäudehülle in Verbindung mit technischen Lösungen intelligent gesteuert werden. Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Referent*innen: Sophia Sauter (LfL), Jernej Poteko (LfL), Peter Stötzel (LfL), Tobias Jäggle (Firma Lock Antriebstechnik GmbH)

Die kostenlose Anmeldung ist unter folgendem Link möglich "DigiMilch im Dialog".