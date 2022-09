Nachrichten

WEDA EuroTier Neuheit 2022: Be.Well Tierwohlställe

Für ein Höchstmaß an Tierwohl

(BFL). Gute Haltungsbedingungen von Nutztieren sind mittlerweile zu einem breiten gesellschaftlichen Anliegen geworden. Damit das Tierwohl auch in der Praxis konkret umgesetzt wird, sorgt WEDA Dammann & Westerkamp mit seinen innovativen, praxiserprobten Be.Well Tierwohlställen bereits seit Jahren für tiergerechte, nachhaltige Bedingungen in der Schweinehaltung.

Mehr Raum für Mensch und Tier

Dies betrifft etwa den Grundriss der Bewegungsbuchten, der ausreichend Platz für Tiere und Landwirten eine einfachere Handhabung bietet. Die Be.Well Abferkelbuchten und Ferkelställe von WEDA verfügen daher über einen Außenauslauf, mit dem die Mitarbeiter auch die Ställe einfach und schnell säubern können. “Mit unseren neuen Kunststoff-Brettern in Holzoptik können die Hygiene-Standards unter ökologischen Haltungsbedingungen dagegen ganz einfach erreicht werden, weil nach der Reinigung nichts haften bleibt“, argumentiert WEDA-Entwicklungsleiter Ralf Meyer.

Schnelle Reinigung mit Quick.Gate

Ein dazu passendes Element der Buchten, mit dem auch die Reinigung der Außenausläufe leichter gelingt, ist das neue Quick.Gate-Gatter von WEDA. Seine Funktionsweise ist einfach und ergonomisch: Beim Öffnen verschließt das Quick.Gate zugleich die Ställe und bildet einen langen Korridor, der mit einem Lader in einer Fuhre entmistet werden kann.

Gleicher Grundriss weckt Vertrauen

Die Architektur der Be.Well Bewegungsbuchten ist aber auch in anderer Hinsicht auf die Grundbedürfnisse der Tiere zugeschnitten. So können sich Sauen und Ferkel grundsätzlich frei im Stroh bewegen und jederzeit an die frische Luft. Die Abferkelbereiche und Ferkelställe sind zudem identisch aufgebaut, damit die Tiere beim Wechsel der Bereiche immer in eine vertraute Umgebung kommen.

Maximum an Schutz

Zugleich bieten die Tierwohlställe aber auch ein Maximum an Schutz: So können Sauen einerseits frei abferkeln; nach Bedarf aber auch rasch fixiert werden, um gesundheitliche Risiken für die Tiere durch Beißen oder Erdrücken weitgehend auszuschließen.

Ökologisch, ergonomisch, effizient

Mit dieser Ausstattung bewähren sich die Be.Well Tierwohlställe von WEDA schon seit Jahren weltweit. Zugeschnitten auf die jeweiligen Bedingungen erfüllen sie einerseits die hohen Auflagen der ökologischen Schweinehaltung. Zum anderen sorgen sie mit ihren ergonomischen Standards für leichte Arbeitsabläufe und bessere Produktionsergebnisse im Sinne der tierschutzgerechten Haltung, Hygiene und Tiergesundheit und damit letztlich für ein Höchstmaß an Tierwohl.

Besuchen Sie WEDA vom 15. bis 18. November 2022 in Hannover auf der EuroTier in Halle 17/Stand D05.