Förderung LWK NRW

Dieser Abschnitt verweist auf die Hinweise zur Förderung auf den Internetseiten der

Landwirtschaftskammer NRW, soweit sie Tierhaltung betreffen.





Agrarreform 2023 - ein Überblick

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/hinweise/agrarreform-2023.htm

Seit dem 1. Januar 2023 ist die Agrarreform in Kraft getreten und bringt einige gravierende

Änderungen hinsichtlich der landwirtschaftlichen Förderung mit sich. Die EU-Kommission hat Ende

des Jahres 2022 den bundesdeutschen Strategieplan abschließend genehmigt. Auch wenn die

Verordnungen des Bundes und des Landes veröffentlicht wurden und somit das Grundgerüst an

Regelungen feststeht, gibt es noch einige Detailfragen, die nicht geklärt sind. Es können sich

weiterhin noch Änderungen, insbesondere bei den Detail- und Umsetzungsfragen, ergeben.

Förderung von speziellen Investitionen zur Verbesserung des Tierwohls, der Tiergesundheit und

der Energiesicherheit in landwirtschaftlichen Unternehmen

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/tierwohlinvestitionen/index.htm



Aktuelles

Für das Antragsverfahren für Investitionen zur Verbesserung der Energiesicherheit

(Förderbaustein: Anlagen zur Sicherung einer Notstromversorgung) wurde zum 08.11.2023 ein

entsprechender Antragsstopp ausgesprochen. Es können keine Anträge mehr bei den zuständigen

Kreisstellen eingereicht werden.

Tierschutzmaßnahmen - Förderperiode 2023 - 2027

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/tierschutz-2023/index.htm

aktuelle Antragsformulare und weitere Informationen zur Förderung der Haltungsverfahren auf

Stroh und der Sommerweidehaltung der EU-Förderperiode 2023 bis 2027

- Haltungsverfahren auf Stroh

- Sommerweidehaltung

- Zucht und Haltung bedrohter Haus- und Nutztierrassen



Förderrichtlinien Wolf

Förderrichtlinien Wolf - Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Gewährung von Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen bei Schafen, Ziegen und Gehegewild,

im ‚Streifgebiet des Schermbecker Wolfsrudels‘ auch bei Pferden,

zum anderen soll die Billigkeitsleistung der Minderung von durch den Wolf verursachten

wirtschaftlichen Belastungen durch den Ausgleich von Schäden an Nutz- und Haustieren,

einschließlich Jagd-, Herdenschutz- und Hütehunden sowie mit dem Wolfsübergriff verbundenen

Sachschäden dienen.



Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 2014 bis 2022

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/investition/afp.htm

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/investition/afp-2023.htm



Tierhaltung

Die Förderung erhalten Betriebe für Investitionen in besonders artgerechte Tierhaltung nach

Anlage 1 (siehe unten) sowie für weitere Investitionsvorhaben in konventionellen Betrieben sowie

Betriebe des ökologischen Landbaus. Weiter besteht die Möglichkeit einen Zuschuss für

klimatisierte Lagerräume für Obst- Gemüse und sonstige Sonderkulturen zu erhalten, wenn sie

besondere Anforderungen an den Ressourcenschutz erfüllen, sowie für Lagerräume für Grobfutter im

Zusammenhang mit der eigenbetrieblichen Umsetzung besonders tiergerechter oder

standortangepasster Produktionsverfahren.



Auch im Bereich des Garten- und Gemüsebaus, in der Schweine- oder Geflügelhaltung, bei

spezifischen Investitionen zum Umwelt- und Klimaschutz sowie bei der Pferdezucht besteht die

Möglichkeit auf einen Zuschuss.

Link Anlage 1: AFP - Anlage 1, Stand 15.02.2021 (landwirtschaftskammer.de)