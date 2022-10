Nachrichten

innoMOO startet mit Smart Farming-Lösungen für Milchviehbetriebe

Schwerpunkt Gesundheitstracking für Kühe – Vertrieb für ENGS in Deutschland Nord, Mitte und Ost übernommen

(BFL). Mit einem Fokus auf Smart Farming-Lösungen für Milchviehbetriebe ist im Vorfeld der EuroTier 2022 die innoMoo GmbH offiziell gestartet. Geschäftsführender Gesellschafter ist Lothar Weber, der über langjährige Erfahrungen im Bereich der digitalen Lösungen rund um die Kuh verfügt.

Seit Anfang Oktober hat das Unternehmen zudem den Vertrieb für die innovativen ENGS-Kuh-Tracking-Systeme für Deutschland Nord, Mitte und Ost, das heißt ohne die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg übernommen.

Das ENGS-System löst auf größeren Milchviehbetrieben vor allem drei Herausforderungen:

- Tiergesundheit und Brunsterkennung: Veränderungen des Fress-, Wiederkau- und Bewegungsverhaltens können erkannt werden

- Kühe suchen: Brünstige oder kranke Kühe werden mittels LED-Halsbändern schnell gefunden

- Lahmheit erkennen: Eine Behandlung kann frühzeitig durchgeführt werden, was vor allem in Roboterbetrieben von besonderer Bedeutung ist

Darüber hinaus bietet das ENGS-System die Möglichkeit, das Stallklima zu steuern.

Lothar Weber erläutert die Unternehmensphilosophie: „Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden finden ohne zu suchen und erkennen bevor es zu spät ist. Das kann sich heute nämlich keiner mehr leisten.“

Der größte Vorteil ist das Einzeltier-Monitoring des ENGS-Systems und die visuelle Kuhortung in Echtzeit und aus räumlicher Distanz, wobei die Meldungen direkt in einer Smartphone-App übertragen werden. Dabei besitzt das System 30 Schnittstellen als Kopplungsmöglichkeiten zu allen in der Praxis gängigen Systemen. Mehr Infos: www.innoMOO.de