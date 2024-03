Nachrichten

Terminhinweis: 16. Tagung „Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung“

BTU-Tagung vom 10. bis 12. September 2024 in Freising

Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung befindet sich im Spannungsfeld zwischen „Tierwohl“, „Umweltschutz“ und „Ernährungsrisiken“. Zur Versachlichung der Diskussion und Erarbeitung neutraler Grundlagen sind wissenschaftliche Untersuchungen und die fachliche Auseinandersetzung erforderlich.

Deshalb laden das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), die Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im Verein Deutscher Ingenieure (VDI-MEG) und die European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng) gemeinsam mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HWST), der Technischen Universität München (TUM) und der Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) nach Freising ein.

Weitere Informationen zu dieser und den vergangenen Tagungen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter www.btu-tagung.de/.