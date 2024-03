Nachrichten

Terminhinweis: Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung

KTBL-Tagung am 4. Juni in Hildesheim und am 19. Juni 2024 in Ulm

Zunehmend werden die Beteiligten, die bei Planung, Bau und Betrieb von Tierhaltungsanlagen mitwirken, mit zahlreichen komplexen Fragen u.a. zu Steigerung des Tierwohls und der Minderung von Emissionen konfrontiert, deren Beantwortung umfangreiches und aktuelles Fachwissen erfordert.

Die alljährlich stattfindende Veranstaltung richtet sich vor allem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Genehmigungsbehörden und Beratungseinrichtungen. Aktuelle Fragen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen werden in Fachvorträgen anschaulich dargestellt.

Weitere Informationen zur KTBL-Tagungsreihe und Ergebnisse aus den Vorjahren finden Sie unter www.ktbl.de „Veranstaltungen“.

Direkter Link

https://www.ktbl.de/recht-in-der-tierhaltung