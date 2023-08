Nachrichten

FNR/KTBL Biogaskongress – noch bis 4. September anmelden

(BFL). die Biogaserzeugung ist mit Blick auf den Klimaschutz, die Umstellung auf eine erneuerbare Energieversorgung und die energetische Versorgungssicherheit von großer Bedeutung. Die Entwicklung des Biogassektors von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig.

Um diese Rahmenbedingungen zu diskutieren und innovative Lösungsansätze aufzuzeigen, laden das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) am 11. und 12. September 2023 zum 8. Kongress der Veranstaltungsreihe „Biogas in der Landwirtschaft – Stand und Perspektiven“ nach Bonn ein. Der Kongress wird erstmals als Hybridveranstaltung durchgeführt Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen unterstützt den achten Kongress dieser Veranstaltungsreihe als ideeller Partner.

Begleitet wird der Kongress durch eine wissenschaftliche Posterausstellung.

Im Anhang finden Sie den Programm-Flyer zum diesjährigen FNR/KTBL-Biogaskongress.

Die Anmeldung zum Kongress ist noch bis zum 4. September möglich.

Weitere Informationen und die Anmeldemodalitäten finden Sie unter https://veranstaltungen.fnr.de/biogaskongress.