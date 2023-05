Nachrichten

Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung

(KTBL). Zunehmend werden die Beteiligten, die bei Planung, Bau und Betrieb von Tierhaltungsanlagen mitwirken, mit zahlreichen komplexen Fragen konfrontiert, deren Beantwortung umfangreiches und aktuelles Fachwissen erfordert. Daher informiert das KTBL regelmäßig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bau-, Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, Sachverständigen- und Gutachterbüros sowie Beratungsstellen über die aktuellen Themen und Entwicklungen rund um die Tierhaltung.

Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) hat im Mai bereits zum 19. Mal die Tagung „Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung“ ausgerichtet. An zwei Terminen, in Kassel und Ulm, trafen sich rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem intensiven Austausch über genehmigungsrelevante Vorschriften und die Konsequenzen für die Entwicklungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe.

Referenten und Fachleute diskutierten u. a. welche Anforderungen für die Einhaltung des Stands der Technik zur Emissionsminderung in der Rinderhaltung sowie für Vorsorge- und Schutzanforderungen aufgrund der novellierten TA-Luft zukünftig gelten. Ergänzt wurden die Beiträge durch einen Blick auf die aktuelle Rechtsprechung und Beispiele zur Umsetzung in die Praxis.

Die Ergebnisse dieser Tagungsreihe finden Sie unter www.ktbl.de „Themen“ – „Rechtliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung“.