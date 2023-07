Nachrichten

Buchtipp: Vorbeugender Brandschutz bei landwirtschaftlichen Bauten

(KTBL). Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb kann nicht nur erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren gefährden. Daher ist es wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um das Brandrisiko zu minimieren und im Brandfall schnell und effektiv zu reagieren. Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören unter anderem die regelmäßige Wartung und Überprüfung der elektrischen Anlagen, die ordnungsgemäße Lagerung und Entsorgung von brennbaren Stoffen sowie die Schulung des Personals im Umgang mit Feuer.

Damit im Ernstfall schnell und effektiv gehandelt werden kann, ist es wichtig, die örtliche Feuerwehr bereits bei der Planung eines Brandschutzkonzeptes einzubeziehen. Gerade im ländlichen Raum ist die personelle und technische Ausstattung der oftmals freiwilligen Feuerwehr begrenzt. Betriebe mit Tierhaltung liegen meistens im Außenbereich, außerhalb von zusammenhängend bebauten Ortslagen, sodass die Brandbekämpfung weniger zügig aufgenommen werden kann.

Für einen wirksamen vorbeugenden Brandschutz müssen all diese Aspekte ebenso wie die individuellen Gegebenheiten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb berücksichtig werden. Im besten Fall sorgt der vorbeugende Brandschutz mit seinen Maßnahmen dafür, dass Brände erst gar nicht entstehen oder zumindest in ihrer Auswirkung stark beschränkt werden. Vorbeugender Brandschutz ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine Investition in die Sicherheit und den Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe.

Diese Schrift richtet sich an landwirtschaftliche Betriebe, Planungsbüros, Genehmigungsbörden und alle, die mit dem Brandschutz in der Landwirtschaft zu tun haben. Die 68-seitige Schrift ist für 22 € beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. erhältlich. Bestellungen werden gern online über die Website www.ktbl.de, über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter +49 6151 7001-189

entgegengenommen.

