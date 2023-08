Nachrichten

Innovative Reinigungslösung für die Landwirtschaft

MS Schippers präsentiert den HyBag®

(BFL). MS Schippers, ein führendes Unternehmen im Bereich landwirtschaftlicher Reinigungs- und Desinfektionslösungen, freut sich, sein neuestes

Produkt vorzustellen - den HyBag®. Dieser Einwegbeutel wurde speziell für die hochwirksamen Reinigungs- und Desinfektionsmittel MS TopFoam Power bzw. MS TopFoam

Animal und MS MegaDes Novo entwickelt und verspricht eine revolutionäre Art der Reinigung in der Schweine-, Rinder- und Geflügelhaltung.



Der HyBag® ist mit einer einzigartigen Kupplung am Verschluss ausgestattet, die eine direkte Befestigung an der eigens dafür angefertigten Schaumlanze ermöglicht.

Der HyBag® bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die ihn zu einer unverzichtbaren Lösung für die landwirtschaftliche Reinigung machen. Die Anwender profitieren von bis zu 30% Einsparungen in Bezug auf die effektive Arbeitszeit sowie den Wasser- und Produktverbrauch, ohne Kompromisse bei der Reinigungsqualität einzugehen.

Durch die einzigartige Kombination des HyBag® mit der eigens dafür konzipierten Schaumpistole können sich Anwender stets auf die korrekte Dosierung des Reinigungs- und Desinfektionsmittels verlassen. Mit der Fähigkeit, in jeder Position und in jedem Winkel zu funktionieren, sprüht der HyBag® eine perfekte Schaumschicht und schäumt bis zum letzten Tropfen.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des HyBag® ist das schnelle und einfache Anbringen eines neuen Beutels, was den Reinigungsprozess noch effizienter gestaltet. Dank der ergonomischen Gestaltung wird schweres Heben vermieden, was die Arbeit für die Anwender deutlich komfortabler macht. Darüber hinaus reduziert der HyBag® das Risiko des direkten Kontakts mit Chemikalien erheblich, was die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.

"Wir bei MS Schippers sind stolz darauf, unseren Kunden stets innovative Lösungen anzubieten, die ihre Bedürfnisse in der Landwirtschaft erfüllen", sagt Karl Kevin Kottsieper, Geschäftsführer von MS Schippers in Deutschland. "Der HyBag® ist eine Revolution in der Reinigungsbranche und ermöglicht es Landwirten und Tierhaltern, ihre Reinigungsprozesse effizienter, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten."

Die hochwirksamen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind in einem Karton mit 10 HyBags® erhältlich, wobei jeder Beutel 1,13 kg (2,5 lb) des Mittels enthält. Ein HyBag® genügt, um bis zu 280m² Fläche zu benetzen. Die leeren Beutel können problemlos im Plastikmüll entsorgt werden, was eine einfache und umweltfreundliche Entsorgung ermöglicht. Durch die Verwendung von 47% weniger Plastik in der Produktion im Vergleich

zu herkömmlichen Kanistern, bei gleicher Produktmenge, wird nicht zuletzt die Umweltbelastung reduziert. Der HyBag® von MS Schippers ist ab sofort erhältlich und verspricht eine bahnbrechende Lösung für die landwirtschaftliche Reinigung. Erfahren Sie mehr über dieses innovative

Produkt und seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten auf der offiziellen Website von MS Schippers: https://www.schippers-ms.de/online-beratung/-co00196