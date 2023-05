Nachrichten

WEDA liefert Fütterungstechnologien für Insektenzucht-Systeme an österreichisches Unternehmen Livin Farms

Schlüsseltechnologien für die Zucht der Schwarzen Soldatenfliege





(BFL). WEDA Dammann & Westerkamp, der führende deutsche Hersteller von Flüssigfütterungen, hat ein Flüssigfütterungssystem für die Larven der Schwarzen Soldatenfliege an das Wiener Unternehmen Livin Farms AgriFood GmbH verkauft. Livin Farms ist ein Entwickler und Hersteller von Technologien zur Züchtung nachhaltiger, alternativer Proteine in Form von Insekten. Die modularen Anlagen der Österreicher für die industrielle Insektenzucht dienen als Schlüsseltechnologien für die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, um damit geringwertige Reststoffe in hochwertige Zutaten umzuwandeln.

WEDA-System wird Bestandteil einer Demonstrationsanlage

Das bewährte Dosiersystem von WEDA wird strategischer Bestandteil einer Muster- und Demonstrationsanlage der Österreicher, die einerseits komplette Insektenzucht-Systeme sowie andererseits Produkte der Fliegenlarve verkaufen. Die Larve wird dabei nachhaltig auf einem Restoffbrei aus der Kreislaufwirtschaft gezüchtet. Durch eine spezielle Verarbeitung entstehen drei verschiede Produktgruppen: Insektenmehl, Insektenöl und ein spezieller Dünger, der aus den Ausscheidungen der Schwarzen Soldatenfliege gewonnen wird.





Sechs Tonnen Futter pro Tag

Das Dosiersystem von WEDA besteht aus zwei Anmischbehältern, in denen das Futter für die Made abwechselnd angemischt und über die Dosierstation ausdosiert wird. Integriert werden die WEDA-Komponenten in ein bestehendes Konzept der Österreicher. Mit dem WEDA-System wird das Substrat zunächst angemischt, dann aufbereitet und letztlich ausgefüttert. „Die WEDA-Anlage dosiert eine Menge von sechs Tonnen Futter pro Tag. Zusätzlich werden wir noch einen weiteren Behälter für Kleinstmengen zu Futterstudien für Livin Farms Kunden implementieren. Somit können zukünftige Insektenzucht-Betreiber ihre eigenen Substratmischungen mit WEDA Fütterungstechnologie testen“, erläutert der verantwortliche Produkt & Sales Manager bei WEDA Dammann & Westerkamp, Jens Feldhaus.





Erweiterung von Anlagenkomponenten jederzeit umsetzbar

Das für die Insektenzucht adaptierte Flüssigfütterungs-System von WEDA stammt ursprünglich aus der Schweinefütterung. Es hat sich dort seit Jahrzehnten bewährt und ist modular skalierbar. Das System erlaubt den Einsatz ganz unterschiedlicher Substrate und kann auf individuelle Mischtemperaturen eingestellt werden. Weiterhin bleibt jederzeit die maximale Hygiene bestehen, da bei der WEDA-Dosierung das bewährte Reinigungs- und Spülverfahren angewandt werden kann.





Bereits mehrere WEDA-Anlagen im In- und Ausland

Bei der Produktion tierischer Eiweiße kommen zunehmend die bewährten Systeme der etablierten Hersteller zur Anwendung. So hat WEDA Dammann & Westerkamp im In- und Ausland bereits mehrere Fütterungsanlagen für Insektenlarven errichtet. Die Nutzung der Soldatenfliege als Futterinsekt kann nicht zuletzt auf Basis dieser Technologien zukünftig einen wichtigen Beitrag leisten, die wachsende Weltbevölkerung ressourcenschonend zu ernähren. Zudem sind Insekten die einzige Proteinquelle, bei der sich das Rohmaterial zu hundert Prozent verwerten lässt. Bei der Herstellung der tierischen Proteine entstehen keinerlei Abfälle; während des Wachstums ernähren sich die Larven vollständig von organischen Abfallstoffen.





Strategische Partnerschaft im wachsenden Insektenproteinmarkt

„Durch den Einsatz der WEDA-Technologien erweitern wir unsere Insektenzuchtanlagen um einen weiteren wichtigen Baustein und können die Anlagen nunmehr für eine Vielzahl an Futterrezepturen aus Nebenprodukten einsetzen. Damit sind wir in der Lage, die Insektenfütterung für unsere Kunden rund um den Globus sicherzustellen”, blickt Living Farms-Gründerin und CEO, Katharina Unger optimistisch in die Zukunft.